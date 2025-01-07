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Хью Джекман впервые после развода засветился с избранницей

7 января 2025 21:01
Евгений Берестюк - Редактор
Хью Джекман, который недолго был холостяком, рассекретил свою возлюбленную — фото
Австралийский актер Хью Джекман. Фото: Instagram/thehughjackman
Евгений Берестюк - Редактор

Австралийский актер Хью Джекман поставил точку в слухах относительно своей избранницы. Исполнитель, в частности, роли Росомахи в фильмах "Люди Икс" встречается с коллегой по мюзиклу "Музыкант", бродвейской звездой Саттон Фостер.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Актеры официально подтвердили свой роман — папарацци засняли их во время прогулки по Санта-Монике. Знаменитости держались за руки и много смеялись. Это произошло через несколько месяцев после того, как впервые появились слухи об их романе.

На ночную прогулку Саттон выбрала тренч поверх оливкового платья, а Хью также сохранил классический стиль в темно-синем пиджаке, футболке и белых брюках.

Хью Джекман роман
Актеры Хью Джекман и Саттон Фостер. Фото: Backgrid

Похоже, Хью официально перевернул страницу после развода с женой Деборрой-Ли Фернесс, с которой он был вместе 27 лет в браке. Они развелись в сентябре 2023-го. Тогда распространялись слухи, что его связь с Саттон, которая сложилась во время их спектакля на Бродвее, могла сыграть определенную роль в разводе.

Что касается Саттон, то она развелась с мужем Тедом Гриффином в октябре 2024-го после десятилетия брака, что подстегнуло новые сообщения на то время о том, что они с Хью встречаются. Официально знаменитости не комментировали свои отношения и не публиковали в соцсетях совместные фото.

Напомним, ранее мы писали, что певец Джастин Бибер зацеловал жену на фоне слухов о проблемах в браке. Также мы рассказывали, что певица Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним бойфрендом.

роман Хью Джекман актеры зарубежные звезды звездная пара

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