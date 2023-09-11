Години відео, знятого українцями на телефони: Бадоєв показав новий тизер фільму про злочини росіян

Режисер Алан Бадоєв. Фото: прес-служба 1+1 Україна

Режисер та продюсер Алан Бадоєв днями завершив монтаж документального фільму "Довга доба". Стрічку створено із 200 годин відео, знятого українцями на свої ґаджети.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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"Поки триває війна, зарано знімати художнє кіно"

"Довга доба" — це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима героїв і документ, написаний голосами українців. Алан Бадоєв розповів про роботу над фільмом, героїв стрічки та доречність художніх фільмів про війну нині.

"Нарешті ми закінчили стрічку. Це була наша довга доба, під час якої ми дуже ретельно відбирали щоденники, які нам надсилали. У них було дуже багато важких історій, але ми для фільму обирали такі, які можуть надихнути. Моя найголовніша мета не просто розповісти про вчинки наших людей, біль, але і надихнути у майбутньому наших дітей. Наша команда останній рік дуже активно працювала. Це було важко, адже кожен день ти поринаєш у історії героїв. Іноді випливаєш, а іноді тиждень лежиш у ліжку та переживаешь їхні емоції. Ми з героями фільму зідзвонюємось, листуємося, завжди знаходимося на зв’язку. Я про кожного знаю: де вони, хто вони. Коли фільм вийде на екрани, я дуже хочу, щоб всі герої приїхали на прем’єру. Мрію обійняти кожного. Це надзвичайні люди", — говорить Бадоєв.

Режисер розповідає, що у фільм увійшли як історії людей, які вижили та вибралися з пастки війни, так і українців, яких не стало. Допоки не закінчиться війна, режисер вважає недоречним знімати художні фільми, адже дуже важливо не помилитися. Наразі він вбачає актуальність саме документальних продуктів, які дозволяють чітко зафільмувати події.

"В нас були історії, коли людини вже не стало, але її щоденник, вчинки, останні слова є в нашому фільмі. Ті вчинки не можуть не надихати. В нашому тизері і фільмі немає художніх моментів. Ми не бажали знімати нічого від себе, адже у мене є чітке відчуття, що поки триває війна, зарано знімати художнє кіно. Ми повинні брати факти та фільмувати їх, розповідати історію нашого народу через те, що вони бачили на свої очі. Поки що дуже зарано робити художє кіно, можна помилитися. Все що ви бачите та чуєте, взято зі щоденників українців. На початку нашого тизера чутно російську мову, якою розмовляють герої. А вже в кінці вони розмовляють українською. Це демонструє те, як було по-справжньому, як герої трансформувался протягом цієї довгої доби", — каже Алан.

"Довга Доба" — це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Фільм створено з 200 годин хроніки: виживання, спротиву і життя під час війни. Кожна хвилина відзнята українцями на мобільні телефони. Деякі герої вижили, деякі були вбиті.

Нагадаємо, український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті.

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