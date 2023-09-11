Часы видео, снятого украинцами на телефоны: Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян

Режиссер Алан Бадоев. Фото: пресс-служба 1+1 Украина

Режиссер и продюсер Алан Бадоев на днях завершил монтаж документального фильма "Довга доба". Лента создана из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Читайте также:

"Пока идет война, рано снимать художественное кино"

"Довга доба" — это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев. Алан Бадоев рассказал о работе над фильмом, героях ленты и уместности художественных фильмов о войне сейчас.

"Наконец-то мы закончили ленту. Это были наши долгие сутки, во время которых мы очень тщательно отбирали дневники, которые нам присылали. В них было очень много трудных историй, но мы для фильма выбирали такие, которые могут вдохновить. Моя самая главная цель не просто рассказать о поступках наших людей, боли, но и вдохновить в будущем наших детей. Наша команда последний год очень активно работала.Это было трудно, ведь каждый день ты погружаешься в истории героев. Иногда выплываешь, а иногда неделю лежишь в постели и переживаешь их эмоции. Мы с героями фильма созваниваемся, переписываемся, всегда находимся на связи. Я о каждом знаю: где они, кто они. Когда фильм выйдет на экраны, я очень хочу, чтобы все герои приехали на премьеру. Мечтаю обнять каждого. Это невероятные люди", — говорит Бадоев.

Режиссер рассказывает, что в фильм вошли как истории выживших и выбравшихся из ловушки войны, так и украинцев, которых не стало. Пока не закончится война, режиссер считает неуместным снимать художественные фильмы, ведь очень важно не прогадать. Сейчас он усматривает актуальность именно документальных продуктов, позволяющих четко снять события.

"У нас были истории, когда человека уже не стало, но его дневник, поступки, последние слова есть в нашем фильме. Те поступки не могут не вдохновлять. В нашем тизере и фильме нет художественных моментов. Мы не желали снимать ничего от себя, ведь у меня есть четкое ощущение, что пока идет война, рано снимать художественное кино. Мы должны брать факты и снимать их, рассказывать историю нашего народа из того, что они видели своими глазами. Пока очень рано делать художественное кино, можно ошибиться. Все, что вы видите и слышите, взято из дневников украинцев. В начале нашего тизера слышен русский язык, на котором говорят герои. А уже в конце они говорят на украинском. Это демонстрирует то, как было по-настоящему, как герои трансформировались в течение этих длинных суток", — говорит Алан.

"Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое нашими героями на свои гаджеты. Фильм создан из 200 часов хроники: выживания, сопротивления и жизни во время войны. Каждая минута снята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

Напомним, украинский экшн " Довбуш " продолжает собирать миллионы в прокате.

Ранее Бедняков посмотрел докфильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе.