​​​​​​​Голівуд і телебачення США опинилися під загрозою зупинки проєктів через страйк сценаристів

Приміщення компанії Shadowbox Studios, де Гільдія сценаристів США вела переговори Альянсом продюсерів кіно та телебачення. Фото: Reuters/Alyssa Pointer

Цієї осени американські глядачі можуть не побачити свої улюблені телешоу. Причиною цього є страйк Гільдії сценаристів США, яка не домовилася із продюсерами про рівень оплати праці.

Про це повідомляють інформаційні агенства Reuters і Bloomberg.

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Переговори закінчилися

Американські сценаристи та Альянс продюсерів кіно та телебачення не дійшли згоди щодо нового глобального конктракту.

Попередній закінчився 1 травня поточного року.

У квітні та на початку травня обидві сторони зібралися на базі однієї із кінокомпаній, де провели тривалі переговори щодо рівня оплати праці, але, як стало відомо, згоди вони не дійшли.

Розпочинається страйк

Тому Гільдія сценаристів США оголосила про початок масштабного страйку.

Через це Голівуд та американське телебачення опинилися під загрозою зриву низки проєктів.

Зокрема, на екрани цієї осені можуть не вийти нові епізоди улюблених американських телешоу.

Крім того, страйк може вплинути на економіку Лос-Анджелеса, другого за величиною міста Сполучених Штатів, де вже помічено зниження темпів продажу житла. Саме в Лос-Анджелесі розташований Голівуд, район великої кількості кіностудій.

Нагадаємо, що у квітні легендарний американський актор та зірка Голівуду Бред Пітт продав свій розкішний особняк у Лос-Анджелесі.