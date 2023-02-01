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Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери

1 лютого 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Топ-10 кіноляпів, які потрапили у найвідоміші фільми
Кіноляпи часто веселять глядачів та обговорюються у соцмережаї
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На виробництво фільмів кінокомпанії щороку витрачають мільярди доларів. В кожному проєкті працюють сотні фахівців, які роблять картинку та гру акторів ідеальними. Втім, інколи буває так, що уважні глядачі у фінальній версії все одно знаходять кіноляпи.

Саме про них і розкажуть Новини.LIVE

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Марія-Антуанетта (2006 рік)

Кеди серед взуття королеви Франції — це точно щось незвичне.

Велика маленька брехня (2017-2019)

В американському драматичному телесеріалі каналу HBO Ніколь Кідман робить фото на смартфон, але закриває пальцем камеру.

Фантастичні звірі і де їх шукати (2016)

Спочатку біля входу до зоопарку стіна зруйнована лише ліворуч, але в наступному кадрі видно руйнування й праворуч.

Гаррі Поттер і таємна кімната (2002)

У сцені битви Гаррі та Драко в кадр потрапив оператор.

Пригоди Мерліна (2008-2012)

У британському фентезійному серіалі у кадрі за середньовічним столом забули пластикову пляшку з водою.

 

Маленькі жінки (2019)

Такий же прокол допустила знімальна група американського драматичного фільму. 

Життя спочатку (2008)

Краватка персонажа Леонардо Ді Капріо змінюється протягом одного дня кілька разів. 

Джуманджі: Поклик джунглів (2017)

У першому кадрі біля приставки два джойстики, але потім у неї грають четверо.

Воно (2017)

Події фільму відбуваються у 1989 році, але в кадрі з магазину видно сучасну косметику.

Тор: Раґнарок (2017)

Спочатку блискавка спалює траву навколо Тора, але у наступному кадрі трава знову зелена.

Нагадаємо раніше ми розповідали, що 26-річний племінник американського співака Майкла Джексона зіграє свого дядька у майбутньому фільмі. Також ми писали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка".

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