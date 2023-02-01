Топ-10 кіноляпів, які потрапили у найвідоміші фільми

Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери
На виробництво фільмів кінокомпанії щороку витрачають мільярди доларів. В кожному проєкті працюють сотні фахівців, які роблять картинку та гру акторів ідеальними. Втім, інколи буває так, що уважні глядачі у фінальній версії все одно знаходять кіноляпи.
Саме про них і розкажуть Новини.LIVE
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Марія-Антуанетта (2006 рік)
Кеди серед взуття королеви Франції — це точно щось незвичне.
Велика маленька брехня (2017-2019)
В американському драматичному телесеріалі каналу HBO Ніколь Кідман робить фото на смартфон, але закриває пальцем камеру.
Фантастичні звірі і де їх шукати (2016)
Спочатку біля входу до зоопарку стіна зруйнована лише ліворуч, але в наступному кадрі видно руйнування й праворуч.
Гаррі Поттер і таємна кімната (2002)
У сцені битви Гаррі та Драко в кадр потрапив оператор.
Пригоди Мерліна (2008-2012)
У британському фентезійному серіалі у кадрі за середньовічним столом забули пластикову пляшку з водою.
Маленькі жінки (2019)
Такий же прокол допустила знімальна група американського драматичного фільму.
Життя спочатку (2008)
Краватка персонажа Леонардо Ді Капріо змінюється протягом одного дня кілька разів.
Джуманджі: Поклик джунглів (2017)
У першому кадрі біля приставки два джойстики, але потім у неї грають четверо.
Воно (2017)
Події фільму відбуваються у 1989 році, але в кадрі з магазину видно сучасну косметику.
Тор: Раґнарок (2017)
Спочатку блискавка спалює траву навколо Тора, але у наступному кадрі трава знову зелена.
Нагадаємо раніше ми розповідали, що 26-річний племінник американського співака Майкла Джексона зіграє свого дядька у майбутньому фільмі. Також ми писали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка".