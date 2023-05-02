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​​​Голливуд и телевидение США оказались под угрозой остановки проектов из-за забастовки сценаристов

2 мая 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Голливуд и телевидение США оказались под угрозой остановки проектов из-за забастовки сценаристов
Помещение компании Shadowbox Studios, где Гильдия сценаристов США вела переговоры по Альянсу продюсеров кино и телевидения. Фото: Reuters/Alyssa Pointer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Этой осенью американские зрители могут не увидеть свои любимые телешоу. Причиной тому является забастовка Гильдии сценаристов США, которая не договорилась с продюсерами об уровне оплаты труда.

Об этом сообщают информационные агентства Reuters и Bloomberg.

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Переговоры закончились

Американские сценаристы и Альянс продюсеров кино и телевидения не пришли к соглашению о новом глобальном конктракте.

Предыдущий закончился 1 мая текущего года.

В апреле и начале мая обе стороны собрались на базе одной из кинокомпаний, где провели длительные переговоры по уровню оплаты труда, но, как стало известно, к согласию они не пришли.

Начинается забастовка

Поэтому Гильдия сценаристов США объявила о начале масштабной забастовки.

Поэтому Голливуд и американское телевидение оказались под угрозой срыва ряда проектов.

В частности, на экраны этой осенью могут не выйти новые эпизоды любимых американских телешоу.

Кроме того, забастовка может повлиять на экономику Лос-Анджелеса, второго по величине города Соединенных Штатов, где уже отмечено снижение темпов продаж жилья. Именно в Лос-Анджелесе находится Голливуд, район большого количества киностудий.

Напомним, что в апреле легендарный американский актер и звезда Голливуда Брэд Питт продал свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе.

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