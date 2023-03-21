Аманда Байнс прогулялася голяка та опинилася у психіатричній лікарні

Голлівудська акторка Аманда Байнс до проблем зі здоров'ям

Зірка фільму "Вона — чоловік", голлівудська акторка Аманда Байнс колись була надією багатьох кіностудій. Втім, психологічні проблеми та залежності від заборонених речовин зруйнували кар’єру 36-річної зірки. Тепер Аманду поклали на лікування до психіатричної клініки після того, як її помітили голою на вулиці Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Очевидець помітив оголену акторку, яка кілька років бореться з біполярним розладом, в центрі міста. Аманда зупинила випадкову машину і повідомила водію, що божеволіє від психозу. Після цього колишня зірка Nickelodeon сама викликала службу порятунку.

Байнс доставили в поліцейський відділок, співробітники якого вирішили, що акторка потребує термінової психіатричної допомоги. Актрису госпіталізували до спеціалізованої клініки, де вона проведе щонайменше 72 години. Після цього буде прийнято рішення про її подальше лікування. Це вже не перша госпіталізація зірки: раніше опікуни примусово доставляли Байнс до клініки.

З 2013 року опікуном за здоров'я Аманди була мати Лінн, яку призначив суд після кількох арештів доньки — за керування у нетверезому стані, спробу магазинної крадіжки, планування замаху на батьків, напад на фанатку та багатьох інших. Минулого року опікунство завершилось.

Після тривалого лікування у 2019 році Аманда повернулася до тверезого способу життя та отримала диплом молодшого спеціаліста Інституту дизайну та маркетингу моди. Вона також була заручена, але влітку минулого року скасувала весілля з бойфрендом.

У минулі вихідні Аманда мала відвідати фестиваль 90s Con в штаті Коннектикуті, але не приїхала через хворобу.

Так зараз виглядає Аманда Байнс

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фестиваль 90s Con завітали зірки серіалу "Усі жінки відьми", але одна з акторок проігнорувала світський захід. Також ми розповідали, що дружина важкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя.