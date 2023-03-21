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Голливудская актриса прогулялась голышом и оказалась в психбольнице

21 марта 2023 13:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Аманда Байнс прогулялась голышом и оказалась в психбольнице
Голливудская актриса Аманда Байнс до проблем со здоровьем
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда фильма "Она — мужчина", голливудская актриса Аманда Байнс когда-то была надеждой многих киностудий. Впрочем, психологические проблемы и зависимость от запрещенных веществ разрушили карьеру 36-летней звезды. Теперь Аманду положили на лечение в психбольницу после того, как ее заметили голой на улице Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

Очевидец заметил обнаженную актрису, несколько лет борющуюся с биполярным расстройством, в центре города. Аманда остановила случайную машину и сообщила водителю, что сходит с ума от психоза. После этого бывшая звезда Nickelodeon сама вызвала спасительную службу.

Байнс доставили в полицейский участок, сотрудники которого решили, что актриса нуждается в срочной психиатрической помощи. Актрису госпитализировали в специализированную клинику, где она проведет не менее 72 часов. После этого будет принято решение о дальнейшем лечении. Это уже не первая госпитализация звезды: раньше попечители принудительно доставляли Байнс в клинику.

С 2013 года опекуном за здоровье Аманды была мать Линн, назначенная судом после нескольких арестов дочери — за управление в нетрезвом состоянии, попытку магазинной кражи, планирование покушения на родителей, нападение на фанатку и многих других. В прошлом году опекунство завершилось.

После продолжительного лечения в 2019 году Аманда вернулась к трезвому образу жизни и получила диплом младшего специалиста Института дизайна и маркетинга моды. Она также была обручена, но летом прошлого года отменила свадьбу с бойфрендом.

В минувшие выходные Аманда должна была посетить фестиваль 90s Con в штате Коннектикуте, но не приехала из-за болезни.

Так сейчас выглядит Аманда Байнс

Напомним, ранее мы писали, что на фестиваль 90s Con пришли звезды сериала "Все женщины ведьмы", но одна из актрис проигнорировала светское мероприятие. Также мы рассказывали, что жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие.

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