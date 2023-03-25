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Голлівудська білявка Різ Візерспун розлучається з чоловіком після 12 років шлюбу: причина

25 березня 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська акторка Різ Візерспун з чоловіком
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями голлівудській акторці Різ Візерспун виповнилось 47 років. Після святкувань оскароносна зірка шокувала шанувальників та колег по шоу-бізнесу: вона оголосила про розлучення з чоловіком, з яким жила понад десять років. 

Про це Різ Візерспун повідомила у своєму Instagram та вимкнула коментарі. 

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Подробиці 

Акторка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, агентом з пошуку талантів Джимом Тотом, напередодні 12-ї річниці їхнього шлюбу, яку пара мала святкувати в неділю, 26 березня.

Різ опублікувала в соцмережі спільну заяву від неї та Джима, в якій йдеться, що подружжя все добре обдумало перш ніж ухвалити важке рішення. 

"Ми провели разом багато чудових років і рухатимемося далі з глибоким коханням, добротою і взаємною повагою одне до одного після всього, що ми створили разом", — написали колишні кохані. 

Вони зазначили, що головним пріоритетом для них залишається їхній спільний син Теннессі. Він народився через два роки після того, як Візерспун і Тот одружилися, зараз йому десять років. Також в акторки є 23-річна донька Ава та 19-річний син Дікон від її першого чоловіка, актора Раяна Філіпа.

Джерело з оточення Різ і Джима розповіло виданню Page Six, що пара розлучилася через те, що їхні стосунки стали суто платонічними і в них "зникла іскра".

"Не було жодного великого скандалу чи драми, просто дві людини в якийсь момент зрозуміли, що їх пов'язує лише дитина, але романтичних почуттів між ними не залишилося", — йдеться в заяві видання. 

Джерело також зазначило, що на початку роману Візерспун подобалося в Тоті те, що він стабільний і надійний чоловік, чого їй якраз не вистачало після турбулентних стосунків із Раяном Філіпом. Також, за повідомленнями, після розлучення зірки продовжать спілкуватися працювати над спільними проєктами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що номінант на "Оскар-2023" ірландський кіноактор Колін Фаррелл розійшовся зі своєю коханою, з якою зустрічався п'ять років. Також ми розповідали, що єдина донька Різ Візерспун розпочала 2023-й у лікарні.

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