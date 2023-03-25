Голливудская блондинка Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака: причина

Американская актриса Риз Уизерспун с мужем

На днях голливудской актрисе Риз Уизерспун исполнилось 47 лет. После празднований оскароносная звезда повергла в шок поклонников и коллег по шоу-бизнесу: она объявила о разводе с мужем, с которым жила более десяти лет.

Об этом Риз Уизерспун сообщила в своем Instagram и отключила комментарии.

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Актриса объявила о разводе со своим мужем, агентом по поиску талантов Джимом Тотом, в канун 12-й годовщины их брака, которую пара должна была праздновать в воскресенье, 26 марта.

Риз опубликовала в соцсети совместное заявление от нее и Джима, в котором говорится, что супруги все хорошо обдумали, прежде чем принять тяжелое решение.

"Мы провели вместе много прекрасных лет и будем двигаться дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением друг к другу после всего, что мы создали вместе", — написали бывшие возлюбленные.

Они отметили, что главным приоритетом для них остается их общий сын Теннесси. Он родился через два года после того, как Уизерспун и Тот поженились, сейчас ему десять лет. Также у актрисы есть 23-летняя дочь Ава и 19-летний сын Дикон от ее первого мужа, актера Райана Филиппа.

Источник из окружения Риз и Джима рассказал изданию Page Six, что пара развелась из-за того, что их отношения стали сугубо платоническими и у них "исчезла искра".

"Не было ни одного большого скандала или драмы, просто два человека в какой-то момент поняли, что их связывает только ребенок, но романтических чувств между ними не осталось", — говорится в заявлении издания.

Источник также отметил, что в начале романа Уизерспун нравилось в Тоте то, что он стабильный и надежный мужчина, чего ей как раз не хватало после турбулентных отношений с Райаном Филиппом. Также, по сообщениям, после развода звезды продолжат общаться работать над общими проектами.

Напомним, ранее мы писали, что номинант на "Оскар-2023" ирландский киноактер Колин Фаррелл разошелся со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет. Также мы рассказывали, что единственная дочь Риз Уизерспун начала 2023-й в больнице.