Голову фан-клуба Олега Винника Валерію Барон заблокували в групі "Українці в Варшаві"

Співак Олег Винник та Валерія Барон. Фото: Facebook/baron.valeriia

Співак Олег Винник, який й досі відкладає зі своїм першим концертом після початку повномасштабної війни, продовжує мовчати в соцмережах після того, як переніс шоу на весну. А ось голова його фан-клубу "Вовчиця" Валерія Барон активно займається промо майбутнього шоу, на яке не має попиту. І вдається їй це також не дуже вдало.

Про це вона повідомила в групі "Вовчиця" в Facebook.

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Валерія Барон не лише голова фан-клуба "Вовчиця". Вона активно займається організацією концерту 51-річного одіозного співака, який в перші дні повномасштабної війни виїхав за кордон. Зараз Винник живе в столиці Німеччини, Берліні, і після тривалого мовчання, хоче відновити концертну діяльність.

Втім шоу, яке він планував 21 грудня у Варшаві (Польща), перенесли на 24 квітня 2025 року нібито через технічні проблеми. Але квитки попросту не продавалися. Аби справа рушила з місця, Барон зробила публікацію в популярній групі "Українці в Варшаві" у Facebook. Втім, її там заблокували.

"Рекорд по часу: три години протримався (пост про концерт. — Ред.). А далі мене заблокували. Жодної некоректної відповіді з мого боку. Коментаторам просто наводились факти. Роз'яснювальна робота і правда українцям в Європі не до душі... Але нам своє робити", — заявила Барон.

Публікація Валерії Барон, яку видалили. Фото: Facebook/vovchytsya

Зазначимо, що квитки на Винника українці в Європі купують неохоче. Одіозний співак планував також виступи в Німеччині, Австрії та Чехії. Але команда Винника поки не оголошувала дати цих шоу.

Продані квитки (сірі) на концерт Винника у Варшаві. Скриншот: ticketclub.pl

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Слава Дьомін "розніс" Винника за плани дати концерт в Польщі. Також ми розповідали, що "клон" Олега Винника відзняв музичний кліп з відомим боксером.