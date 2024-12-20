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Главу фан-клуба Винника заблокировали в группе Украинцы в Варшаве

20 декабря 2024 14:05
Евгений Берестюк - Редактор
Главу фан-клуба Олега Винника Валерию Барон заблокировали в группе "Украинцы в Варшаве"
Певец Олег Винник и Валерия Барон. Фото: Facebook/baron.valeriia
Евгений Берестюк - Редактор

Певец Олег Винник, который до сих пор откладывает со своим первым концертом после начала полномасштабной войны, продолжает молчать в соцсетях после того, как перенес шоу на весну. А вот глава его фан-клуба "Вовчиця" Валерия Барон активно занимается промо будущего шоу, которое не пользуется спросом. И удается ей это тоже не очень удачно.

Об этом она сообщила в группе "Вовчиця" в Facebook.

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Валерия Барон не только глава фан-клуба "Вовчиця". Она активно занимается организацией концерта 51-летнего одиозного певца, который в первые дни полномасштабной войны уехал за границу. Сейчас Винник живет в столице Германии, Берлине, и после длительного молчания хочет возобновить концертную деятельность.

Впрочем, шоу, которое он планировал 21 декабря в Варшаве (Польша), перенесли на 24 апреля 2025-го якобы из-за технических проблем. Но билеты попросту не продавались. Чтобы дело сдвинулось с места, Барон сделала публикацию в популярной группе "Украинцы в Варшаве" в Facebook. Впрочем, там ее заблокировали.

"Рекорд по времени: три часа продержался (пост о концерте. — Ред.). А дальше меня заблокировали. Никакого некорректного ответа с моей стороны. Комментаторам просто приводились факты. Разъяснительная работа и правда украинцам в Европе не по душе... Но нам свое делать", — заявила Барон.

Винник афиша концерта
Публикация Валерии Барон, которую удалили. Фото: Facebook/vovchytsya

Отметим, что билеты на Винника украинцы в Европе покупают неохотно. Одиозный певец планировал выступления в Германии, Австрии и Чехии. Но команда Винника пока не объявляла даты этих шоу.

Билеты Винник Варшава
Проданные билеты (серые) на концерт Винника в Варшаве. Скриншот: ticketclub.pl

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Слава Демин разнес Винника за планы дать концерт в Польше. Также мы рассказывали, что "клон" Олега Винника снял музыкальный клип с известным боксером.

концерт соцсети Олег Винник украинские звезды Варшава

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