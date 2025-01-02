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Горбунов вперше прокоментував втечу Влада Ями з України

2 січня 2025 22:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Горбунов зізнався, чи засуджує Влада Яму за втечу за кордон — відео
Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов. Фото: instagram/gorbunovyuriy
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що думає про рішення хореографа Владислава Ями покинути Україну. Також зірка розповів, коли востаннє бачився з колегою. 

Думками поділився в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Горбунов вважає, що в кожного своя правда 

Шоумен протягом великої війни ні разу не бачився з Владиславом Ямою, хоча раніше вони працювали разом на проєкті "Танці з зірками". Юрій Горбунов зазначив, що не знав про бажання хореографа втекти з країни. 

"Влада я бачив останній раз до війни. Під час повномасштабного вторгнення, ми всі знаємо, що він за кордоном. Якісь давати йому поради я не збирався навіть якби він в мене їх питався. Чи я його засуджую? В кожного є своя правда", — сказав Горбунов. 

Владислав Яма виїхав з України ще на початку великої війни і нині мешкає в США. Телеведучий Горбунов не засуджує танцівника, однак переконаний, що конструктивного діалогу з ним не вийде. Адже Яма буде відповідати, що рятував свою родину.

"Він тобі на будь-який закид відповість тим, що він повинен оберігати свою родину і завезти їх в безпечне місце. Все, що йому можу казати. Так само як Виннику, чи ще комусь, ніяких я порад не давав і давати не збираюся, тому що в кожного своя правда і кожен сам вибирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", — підкреслив шоумен.

Юрій Горбунов
Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов. Фото:  скриншот

Нагадаємо, співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій розважали росіян на Новий рік. Також телеведучий Юрій Горбунов зізнався, який найбільший гонорар отримував за всю свою кар'єру.

Юрій Горбунов Танці з зірками Влад Яма війна зрада

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