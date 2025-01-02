Горбунов зізнався, чи засуджує Влада Яму за втечу за кордон — відео

Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов. Фото: instagram/gorbunovyuriy

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що думає про рішення хореографа Владислава Ями покинути Україну. Також зірка розповів, коли востаннє бачився з колегою.

Думками поділився в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Горбунов вважає, що в кожного своя правда

Шоумен протягом великої війни ні разу не бачився з Владиславом Ямою, хоча раніше вони працювали разом на проєкті "Танці з зірками". Юрій Горбунов зазначив, що не знав про бажання хореографа втекти з країни.

"Влада я бачив останній раз до війни. Під час повномасштабного вторгнення, ми всі знаємо, що він за кордоном. Якісь давати йому поради я не збирався навіть якби він в мене їх питався. Чи я його засуджую? В кожного є своя правда", — сказав Горбунов.

Владислав Яма виїхав з України ще на початку великої війни і нині мешкає в США. Телеведучий Горбунов не засуджує танцівника, однак переконаний, що конструктивного діалогу з ним не вийде. Адже Яма буде відповідати, що рятував свою родину.

"Він тобі на будь-який закид відповість тим, що він повинен оберігати свою родину і завезти їх в безпечне місце. Все, що йому можу казати. Так само як Виннику, чи ще комусь, ніяких я порад не давав і давати не збираюся, тому що в кожного своя правда і кожен сам вибирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", — підкреслив шоумен.

Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов. Фото: скриншот

Нагадаємо, співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій розважали росіян на Новий рік. Також телеведучий Юрій Горбунов зізнався, який найбільший гонорар отримував за всю свою кар'єру.