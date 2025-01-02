Юрій Горбунов розповів про свої гонорари

Телеведучий Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Відомий український ведучий Юрій Горбунов зізнався, як війна вплинула на його статки. Шоумен розкрив найбільший гонорар до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Ведучий розповів, що під час війни його статки значно знизилися, адже українці стали рідше влаштовувати корпоративи. Горбунов зізнався, що нині основні гонорари отримує від зйомок у кіно та на телебаченні. Частину свого вільного часу він також приділяє благодійним ініціативам для допомоги нашим військовим.

Зірка "Скаженого весілля" також розкрив свій найбільший гонорар, який отримав до початку війни за проведення новорічного корпоративу.

"Були часи, коли за день було два корпоративи. Але часи проходять. Проте є клієнти, з якими я вже 30 років: їм вів корпоративи, дні народження й усе інше. Максимальний гонорар, який пропонували, — 15 тисяч доларів за вечір", — зізнався Горбунов.

Нагадаємо, ми розповідали, як минула прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня", який спродюсував Юрій Горбунов. А також дружина Юрія Горбунова Катерина Осадча показала, як готувалась до новорічних свят з родиною.