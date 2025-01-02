Горбунов признался, осуждает ли Влада Яму за побег за границу — видео

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов. Фото: instagram/gorbunovyuriy

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов признался, что думает о решении хореографа Владислава Ямы покинуть Украину. Также звезда рассказал, когда последний раз виделся с коллегой.

Мнениями поделился в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Горбунов считает, что у каждого своя правда

Шоумен в течение Великой войны ни разу не виделся с Владиславом Ямой, хотя раньше они работали вместе на проекте "Танцы со звездами". Юрий Горбунов отметил, что не знал о желании хореографа бежать из страны.

"Влада я видел последний раз до войны. Во время полномасштабного вторжения мы все знаем, что он за границей. Какие-то давать ему советы я не собирался даже если бы он у меня их спрашивал. Я осуждаю ли его? У каждого — своя правда", — сказал Горбунов.

Владислав Яма уехал из Украины еще в начале великой войны и сейчас проживает в США. Телеведущий Горбунов не осуждает танцовщика, однако убежден, что конструктивного диалога с ним не получится. Яма ведь будет отвечать, что спасал свою семью.

"Он тебе на любой упрек ответит тем, что он должен был оберегать свою семью и вывести их в безопасное место. Все, что ему могу говорить. Так же как Виннику, или еще кому-то, никаких я советов не давал и давать не собираюсь, потому что у каждого своя правда и каждый сам выбирает, как ему поступать в тех или иных обстоятельствах", — подчеркнул шоумен.

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов. Фото: скриншот

Напомним, певицы Ани Лорак и Таисия Повалий развлекали россиян на Новый год. Также телеведущий Юрий Горбунов признался, какой самый гонорар получал за всю свою карьеру.