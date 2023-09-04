Гордон висміяв Повалій: українці відреагували в коментарях

Співачка Таїсія Повалій. Фото: Google

Журналіст, блогер Дмитро Гордон часто публікує у своїх соцмережах ганебні відео за участю росіян або ж зрадників України. Цього разу "дісталося на горіхи" пропутінській співачці, колишній нардепці Верховної Ради від партії президента-втікача Віктора Януковича Таїсії Повалій.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Гордона.

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Напередодні зрадниця повернулась до Москви з гастролей регіонами РФ. Вона взяла участь у фестивалях патріотичної пісні в Кемерово та Уфі (Башкортостан). За лаштунками шоу в інтерв’ю місцевим ЗМІ Повалій в черговий раз згадала Революцію Гідності та принизила земляків.

"Час такий, розумієте. Чим більше на нас хочуть посягнути, тим ми маємо бути згуртованішими, бути патріотично налаштовані, повинні бачити, бути разом. Я думаю саме такі пісні вирощують ту молодь, яку не можна буде потім ось так ось підкупити. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім'ї, щоб усі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике. І наша молодь — вона могутня, вона мудра", — промовила Повалій.

"Українка Повалій. Який сором! Чиста поліцайка", — лаконічно прокоментував Дмитро Гордон.

В коментарях під відео висловились й підписники блогера та відвідувачі його сторінки в Instagram.

У людей, які перебираються жити в Мордор (Росію. — Ред.) за інерцією, щось відбувається з мізками: вона не може адекватно кілька речень скласти. Вата головного мозку

Як гидко слухати. Ще й запас слів замалий — відчувається, що книжку ніколи не брала до рук. Тільки щось інше завжди брала. Підстилка рашистська

Боже, як добре що такої зрадливої нечисті більше немає в нашій Україні

Момент, коли вона жувала слова, був більш змістовний, чим уся та нісенітниця, яку вона намагалася вимовити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Повалій під час пропагандистських концертів подякувала Росії. Також ми розповідали, що племінник Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля.