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Племінник Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля

2 червня 2023 13:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Племінник Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля
Власниця українського громадянства, співачка Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Пропутінська власниця українського громадянства, співачка Таїсія Повалій, не приховує своєї любові до країни болот. При можливості, вона дає інтерв’ю місцевим ЗМІ, в яких жаліється на українську владу. А коли в неї ніхто нічого не питає — публікує одіозні пости у соцмережах. Так, в останньому вона заявила про племінника, який пішов на війну та переписала методичку Кремля. 

Відповідний пост доступний в Instagram співачки.

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Путіністка згадала Революція Гідності. За словами Таїсії, 2014 року її знайомі тікали з Києва, аби не стати жертвами. До речі, одіозна співачка не вказує на тих, хто стріляв та вбивав людей. Однак, про наративи Кремля Повалій не забула у публікації. 

"Смерті на Хрещатику; літак, який вбив людей в центрі Луганську; потім спалення живцем людей в Одесі та танці людських кістках. Жах, жах, жах!!!Не вкладалося в голові", — по методичці написала 58-річна любителька росіян.

Також Повалій зазначила, що в її голові не вкладалось й те, що її племінник пішов воювати на Донбас, де в неї живуть родичі. Щоправда, ані його імені, ані коли це відбулось, ані навіть за яку сторону воював/воює хлопець — співачка не написала.

Втім, якщо вважати, що вона є колаборанткою, зрадницею та була в шоці, то її племінник скоріш за все пішов захищати Україну від окупантів. На відміну від своєї зіркової тітки. 

Скриншот: Instagram/tpovaliyofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. також ми розповідали, що співачка Інна Воронова, яка знімала роботу ППО в Києві, після візиту СБУ записала відео з виправданням.

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