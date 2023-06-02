Племінник Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля
Пропутінська власниця українського громадянства, співачка Таїсія Повалій, не приховує своєї любові до країни болот. При можливості, вона дає інтерв’ю місцевим ЗМІ, в яких жаліється на українську владу. А коли в неї ніхто нічого не питає — публікує одіозні пости у соцмережах. Так, в останньому вона заявила про племінника, який пішов на війну та переписала методичку Кремля.
Відповідний пост доступний в Instagram співачки.
Пропаганда від Повалій
Путіністка згадала Революція Гідності. За словами Таїсії, 2014 року її знайомі тікали з Києва, аби не стати жертвами. До речі, одіозна співачка не вказує на тих, хто стріляв та вбивав людей. Однак, про наративи Кремля Повалій не забула у публікації.
"Смерті на Хрещатику; літак, який вбив людей в центрі Луганську; потім спалення живцем людей в Одесі та танці людських кістках. Жах, жах, жах!!!Не вкладалося в голові", — по методичці написала 58-річна любителька росіян.
Також Повалій зазначила, що в її голові не вкладалось й те, що її племінник пішов воювати на Донбас, де в неї живуть родичі. Щоправда, ані його імені, ані коли це відбулось, ані навіть за яку сторону воював/воює хлопець — співачка не написала.
Втім, якщо вважати, що вона є колаборанткою, зрадницею та була в шоці, то її племінник скоріш за все пішов захищати Україну від окупантів. На відміну від своєї зіркової тітки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. також ми розповідали, що співачка Інна Воронова, яка знімала роботу ППО в Києві, після візиту СБУ записала відео з виправданням.