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Гордон высмеял Повалий: украинцы отреагировали в комментариях

4 сентября 2023 11:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гордон высмеял Повалий: украинцы отреагировали в комментариях
Певица Таисия Повалий. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Журналист, блогер Дмитрий Гордон часто публикует в своих соцсетях позорные видео с участием россиян или предателей Украины. На этот раз "досталось на орехи" пропутинской певице, бывшему народному депутату Верховной Рады от партии президента-беглеца Виктора Януковича Таисии Повалий.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Гордона.

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Подробности

Накануне предательница вернулась в Москву с гастролей по регионам РФ. Она приняла участие в фестивалях патриотической песни в Кемерово и Уфе (Башкортостан). За кулисами шоу в интервью местным СМИ Повалий в очередной раз вспомнила Революцию Достоинства и унизила земляков.

"Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны видеть, быть вместе. Я думаю, именно такие песни воспитывают молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить. Когда был переворот в Украине, я жила там, я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем, поэтому патриотическая песня воспитывает духовность, что будущее у России велико. И наша молодежь — она могущественная, она мудрая", — сказала Повалий.

"Украинка Повалий. Какое стыдобище! Чистая полицайка", — лаконично прокомментировал Дмитрий Гордон.

В комментариях под видео высказались подписчики блогера и посетители его страницы в Instagram.

  • У людей, которые перебираются жить в Мордор (Россию. — Ред.) по инерции, что-то происходит с мозгами: она не может адекватно несколько предложений составить. Вата головного мозга
  • Как противно слушать. Еще и запас слов маловат — чувствуется, что книгу никогда не брала в руки. Только что-то другое всегда брала. Подстилка рашистская
  • Боже, как хорошо, что такой предательской нечисти больше нет в нашей Украине
  • Момент, когда она жевала слова, был более содержательным, чем вся та чушь, которую она пыталась произнести.

Напомним, ранее мы писали, что предательница Повалий во время пропагандистских концертов поблагодарила Россию. Также мы рассказывали, что племянник Таисии Повалий ушел на фронт: певица "зачитала" методичку Кремля.

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