Гроші не пахнуть: репер Jah Khalib підтримує Україну, але дає концерти в Росії

Репер Jah Khalib. Фото: Instagram/jahkhalib

Казахський репер Jah Khalib, який перебував у Києві на початку війни та відчув на собі весь жах російської агресії, потрапив у політичний скандал. Виявилося, що вже 23-го квітня Бахтіяр Мамедов (справжнє ім’я виконавця) дасть концерт у Москві.

Прикро, що виконавець так і не зробив жодної заяви щодо дій країни-агресора, хоча довгий час жив у Києві та відкрито захоплювався українською мужність та незламністю.

Читайте також:

Допис на сторінці співака на початку війни. Скріншот Instagram/jahkhalib

Відомо, що співаком вже зацікавилися російські пропагандисти та навіть звернулися до російського Мінкульту з закликом відмінити концерти Jah Khalib. Вони також підозрюють його у фінансуванні ЗСУ, але чи справді виконавець підтримував українську армію досі невідомо.

Анонс концерту Jah Khalib у Москві. Скріншот/росЗМІ

Нагадаємо, що співак народився у місті Алмати, але популярність здобув саме завдяки російськомовним трекам. Мамедов неодноразово приймав участь у московських світських заходах та отримував нагороди з рук представників ворожої естради.

Цікаво, що це вже не перший скандал за участі Jah Khalib. У 2015-му році він відвідав тимчасово окупований Крим, порушивши при цьому правила перетину кордону України.

Нещодавно ми писали про те, що росіяни закликають заборонити концерти репера Басти та конфіскувати нерухомість Софії Ротару у Криму.