Деньги не пахнут: рэпер Jah Khalib поддерживает Украину, но дает концерты в России

Рэпер Jah Khalib. Фото: Instagram/jahkhalib

Казахский рэпер Jah Khalib, находившийся в Киеве в начале войны и испытавший на себе весь ужас российской агрессии, попал в политический скандал. Оказалось, что уже 23 апреля Бахтияр Мамедов (настоящее имя исполнителя) даст концерт в Москве.

Досадно, что исполнитель так и не сделал никакого заявления по поводу действий страны-агрессора, хотя долгое время жил в Киеве и открыто восхищался мужеством и несокрушимостью украинцев.

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Сообщение на странице певца в начале войны. Скриншот Instagram/jahkhalib

Известно, что певцом уже заинтересовались российские пропагандисты и даже обратились в российский Минкульт с призывом отменить концерты Jah Khalib. Они также подозревают его в финансировании ВСУ, но действительно ли исполнитель поддерживал украинскую армию до сих пор неизвестно.

Анонс концерта Jah Khalib в Москве. Скриншот/росСМИ

Напомним, что певец родился в городе Алматы, но популярность приобрел именно благодаря русскоязычным трекам. Мамедов не раз принимал участие в московских светских мероприятиях и получал награды из рук представителей вражеской эстрады.

Интересно, что это уже не первый скандал с участием Jah Khalib. В 2015 году он посетил временно оккупированный Крым, нарушив при этом правила пересечения границы Украины.

Недавно мы писали о том, что россияне призывают запретить концерты рэпера Басты и конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму .