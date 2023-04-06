Жителі росії закликають владу заборонити концерти репера Баста: що обурило окупантів

Російський репер Баста

Міністерство культури рф перевіряє репера Василя Вакуленка, відомого під псевдонімом Баста. У відомство окупантів надійшли дві заяви з вимогою скасувати концерт музиканта в місті Ставрополь через "непатріотичне висловлювання", яке прозвучало у випуску шоу блогерки, колишньої подруги деяких українських знаменитостей, Анастасії Івлєєвої.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Виступ виконавця заплановано на 8 червня. Проте місцеві активісти впевнені, що артист не повинен виступати, оскільки "зневажливо" озвався про військову агресію росії проти України. Баста позначив своє ставлення фразою "дивимося кіно далі", а також нібито припустив, що міг би втекти з країни-терориста.

"Я міркував про те, щоб кудись поїхати. З іншого боку, я не можу нікуди поїхати, тому що в мене працює велика кількість людей. Як сім'янин і взагалі людина, відповідальна за людей, я не можу звідси виїжджати надовго, як би тут не було важко.Тому дивимось кіно далі", — зазначив музикант.

Вакуленко додав, що має знайомих, які зараз живуть за кордоном. Музикант також наголосив, що його дружина не хоче нікуди їхати з росії. Здавалось би загальні та банальні фрази Басти не привернуть уваги спільноти. Втім, вийшло все інакше.

"Що саме громадянин Вакуленко називає "кіно" — обстріли на Донбасі, тортури та розстріли наших військовослужбовців у полоні (терористів. — Ред.), цькування православних у Києві чи теракти укронацистських диверсантів у російських містах? Більше того, Вакуленко припустив, що зміг би втекти з росії на тлі подій, що відбуваються... Прошу вас використати свої посадові важелі та авторитет у сфері культури, щоб не допустити приїзду та виступи даного артиста", — йдеться в одному з листів до мінкульта рф.

Нагадаємо, раніше ми писали, що питання українського журналіста розлютило російського співака Валерія Меладзе в Куршевелі (Франція). Також ми розповідали, що путіністи Філіп Кіркоров та Сергій Зверєв пропонували інтим відомому українському шоумену.