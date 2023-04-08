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На режисерку, яка повертає Джонні Деппа на великі екрани, подали до суду

8 квітня 2023 16:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор Джонні Депп та режисерка Майвенн Ле Беско у фільмі "Фаворитка". Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тільки-но стало відомо, що французька історична драма "Фаворитка" за участю голлівудського актора Джонні Деппа відкриватиме 76-й Каннський кінофестиваль у травні, як його режисерка та виконавиця головної ролі потрапила в гучний скандал. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Головний редактор французького журналу Mediapart Едві Пленель подав позов до суду проти режисерки та акторки Майвенн Ле Беско. Чоловік запевняє, що 46-річна кінозірка напала на нього наприкінці лютого, коли він вечеряв в одному з ресторанів Парижа. 

Нібито, режисерка, яка сиділа за сусіднім столиком, підійшла до Пленеля схопила його за волосся та плюнула йому в обличчя. Журналіст стверджує, що після хамської поведінки кінозірка не сказавши жодного слова, вибігла із залу.

Заяву в поліцію Едві подав місяць тому, втім про це стало відомо лише в п’ятницю, 7 квітня. Напередодні 76-й Каннський кінофестиваль оголосив, що історична драма "Фаворитка" за участю Джонні Деппа відкриє програму фестивалю. У фільмі актор зіграв роль короля Людовика XV. Це перша стрічка за участю Деппа за останні три роки.

Деякі користувачі соцмереж вважають судовий позов журналіста чорним піаром, який ініціювала сама Майвенн Ле Беско. Втім, режисерка поки не дала коментарів західним ЗМІ і ніяк не прокоментувала скандальні звинувачення. 

Фільм "Фаворитка" розповідає історію молодої жінки з робітничого класу на ім'я Жанна Дюбаррі, яка за допомогою свого розуму та чарівності підіймається соціальними сходами і стає фавориткою короля Людовіка XV. Король, не підозрюючи про її статус, повертає собі пристрасть до життя. Режисеркою фільму стала Майвенн Ле Беско. Вона також зіграла роль Жанни Дюбаррі.

На момент початку зйомок Джонні Депп практично не говорив французькою. Прем’єра фільму відбудеться 16 травня. Цьогорічний Каннський фестиваль пройде з 16 по 23 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп продав за мільйони доларів портрети знаменитостей, які сам намалював. Також ми розповідали, що американська акторка Гвінет Пелтроу виграла суд у гучній справі про інцидент на гірськолижному курорті.

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