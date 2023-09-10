Гурт AC/DC повертається на сцену після семирічної перерви

Австралійський рок-гурт AC/DC. Фото: Google

Австралійський рок-гурт AC/DC вже наступного місяця виступить після семирічної перерви. Музикантів запросили на фестиваль Power Trip. Втім в складі колективу відбулися несподівані зміни.

Про це повідомляє видання Rock Celebrities.

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Подробиці

Відкриття Power Trip заплановане на 6 жовтня. Захід пройде у Каліфорнії. Втім на сцену замість барабанщика Філа Радда вийде Метт Лауг. Він ніколи ще не грав з AC/DC. Раніше йому довелося працювати з Guns N' Roses, Аланісом Моріссетом, Елісом Купером та іншими відомими артистами. Колектив не пояснив причини заміни ударника.

Рокери з AC/DC майже три роки тому обіцяли шанувальникам повернутися на сцену. Артисти хотіли зібрати легендарний склад, але їхнім планам не судилося збутися. Зараз до колективу, крім Лога, входять Браян Джонсон, Кліфф Вільям, Стіві Янг та Ангус Янг.

Цього року гурту виповниться 50 років. В історії AC/DC було два вокалісти, тому її заведено ділити на "Еру Бона Скотта" (1973–1980) і "Еру Браяна Джонсона" (з 1980 по сьогодні).

Перший склад AC/DC. Фото: Google

Щодо фестивалю Power Trip, то свою участь підтвердили Judas Priest, Metallica, Tool та Iron Maiden. Оззі Осборн також отримав запрошення, але через проблеми зі здоров'ям не зміг його прийняти.

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