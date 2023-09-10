Группа AC/DC возвращается на сцену после семилетнего перерыва

Австралийская рок-группа AC/DC. Фото: Google

Австралийская рок-группа AC/DC уже в следующем месяце выступит после семилетнего перерыва. Музыкантов пригласили на фестиваль Power Trip. Впрочем, в составе коллектива произошли неожиданные изменения.

Об этом сообщает издание Rock Celebrities.

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Открытие Power Trip запланировано на 6 октября. Мероприятие пройдет в Калифорнии. Впрочем, на сцену вместо барабанщика Фила Радда выйдет Мэтт Лауг. Он никогда еще не играл с AC/DC.

Раньше ему пришлось работать с Guns N' Roses, Аланисом Мориссетом, Элисом Купером и другими известными артистами. Коллектив не объяснил причину замены ударника.

Рокеры AC/DC почти три года назад обещали поклонникам вернуться на сцену. Артисты хотели собрать легендарный состав, но их планам не суждено было сбыться. Сейчас в коллектив помимо Лога входят Брайан Джонсон, Клифф Уильям, Стиви Янг и Ангус Янг.

В этом году группе исполнится 50 лет. В истории AC/DC было два вокалиста, поэтому ее принято делить на "Эру Бона Скотта" (1973-1980) и "Эру Брайана Джонсона" (с 1980 по сегодняшний день).

Первый состав AC/DC. Фото: Google

Что касается фестиваля Power Trip, то свое участие подтвердили Judas Priest, Metallica, Tool и Iron Maiden. Оззи Осборн также получил приглашение, но из-за проблем со здоровьем не смог его принять.

Напомним, ранее мы писали, как звезды шоу-бизнеса отреагировали на громкий скандал с музыкальным фестивалем в Польше за деньги россиян. Также мы рассказывали, что Jerry Heil может оказаться в суде: подробности конфликта с соавтором новой песни.