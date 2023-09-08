Jerry Heil може опинитися в суді: подробиці конфлікту зі співавторкою нової пісні

Співачка Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

Ще у День Державності, 28 липня, співачка Jerry Heil презентувала композицію та відео "Благословенна Земля". Кліп одразу потрапив у тренди YouTube, мав позитивні відгуки. Але за три дні воно зникло. Заявниця страйку — Аннабелла Моріна, співавторка пісні та засновниця ГО "ГР Почайна".

Деталі гучної справи у своєму матеріалі опублікував "МУЗВАР".

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Подробиці

За словами Моріної, вона є головою громадської організації "Почайна" та має велику мету — відродження столичної річки Почайна. Саме за її ініціативи перейменували станцію метро "Петрівка" та створюється. Цьогоріч пані Аннабелла хотіла влаштувати цікаве свято 28 липня, тому виникло бажання написати гімн Державності.

Вона звернулась до створення пісні до Jerry Heil. Авторкою першої версії вірша, який взяли за основу тексту пісні, стала сама Моріна.

"Тут я вклала в текст усе, що за ці роки боротьби за Почайну, за Київ знаю, відчуваю. Це були прості слова, але за кожним – бачення", — зазначила Моріна.

Активістка Аннабелла Моріна. Фото: МУЗВАР

Як стверджує активістка, під час спілкування співачка запропонувала внести правки у текст. На що авторка погодилася. Моріна наголошує: до офіційної презентації пісні ніякі документи підписані не були. Адже у команди було мало часу на підготовку, усі працювали над запуском пісні та кліпу.

А коли повернулись до цього питання, менеджер Jerry Heil Тарас Себестянович зазначив, що Моріній нададуть тільки дозвіл на розповсюдження. Щодо роялті заявив: це складний процес, а в результаті будуть копійки. У обмін запропонував згадування Аннабелли у піар-активностях на "Сніданку з 1+1" та інших радіоефірах. Проте, за словами Моріної, її пригадали тільки на радіо "Шансон".

Як зазначила Аннабелла, безпосередньо Jerry Heil є авторкою музики до пісні "Благословенна Земля", аранжуванням якої займався спеціаліст з Польщі. Ці витрати покрита команда Моріної.

Коли вже пані Аннабелла знову підняла питання авторства та роялті, адже її твір ліг в основу тексту пісні, їй повідомили, що вона може претендувати тільки на 5% роялті.

"Я відреагувала негативно. Ми з юристами підготували вимоги, в яких прописали все, що я вам розповіла. Я надіслала їх їм поштою. Також на мене вийшла Євгенія Ступчак, адвокат з авторського права, співзасновник компанії Secret Service, яку пов’язують із продюсером Михайлом Ясинським, ми почали перемовини", — заявила Моріна.

А що Jerry Heil

Сама ж співачка, пояснюючи ситуацію, у своєму Telegram-каналі, зазначила, що відзняла відеороботу "Благословенна Земля" за власні кошти. Наразі ситуація на стадії юридичних перемовин. Якщо юридично усі питання не буде узгоджено, тоді ситуацію будуть вирішувати у суді. Зокрема, Аннабелла Моріна планує у судовому порядку змусити співачку підписати договір.

Своєю чергою, після ознайомлення з коментарем співачки, вона додала: "Категорично не хочу, аби ця людина співала дану пісню".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil мало не зґвалтували, коли їй було 13 років. Також ми розповідали, що актор Костянтин Войтенко вперше висловив думку щодо звинуваченнь у домашньому насильстві.