Гурт Imagine Dragons випустив кліп, знятий у зоні бойових в Україні

14-річний хлопчик Сашко, який став героєм кліпу на пісню Crushed гурту Imagine Dragons. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 10 травня, відомий американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на композицію Crushed, який був знятий в Україні. Мета релізу цього короткометражного фільму — підтримати напрям "Відбудова України" фандрейзингової платформи UNITED24.

Відеоролик оприлюднений на офіційному YouTube-каналі гурту.

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Режисером став Тай Арнольд, друг UNITED24 і автор найпопулярніших відеокліпів гурту.

Фільм Тая Арнольда розповідає реальну історію 14-річного хлопчика на ім’я Сашко. Його рідне село Новогригорівка Миколаївської області було окуповане росіянами протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили українські військові. Сашко вижив завдяки тому, що переховувася у бомбосховищі. Попри те, що бойові дії поблизу села припинились, будинок та школа хлопчика досі у руїнах. Кліп детально зображує історію наполегливості хлопчика.

Відео завершується кадром зі словами: "Сашко та його родина сподіваються відновити свій дім. Як і багато інших. Вони все ще тут".

Короткометражна стрічка є присвятою мужності українського народу та закликом до світу про допомогу.

"Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України", — прокоментував фронтмен гурту Ден Рейнольдс.

Тай Арнольд нагадав, що провів минулу зиму і Україні та допомагав людям, які постраждали від війни. Він також переконаний, що завдяки кліпу ще більше людей у світі дізнаються про війну в Україні.

"Я провів минулу зиму в Україні, доставляв продукти людям, які цього потребували. Багато з них все ще перебували під артилерійськими обстрілами або були нещодавно звільнені від окупації. Я постійно спілкувався з учасниками гурту на тему побаченого, і вони швидко запропонували зняти відеокліп, який би відображав емоції простих українців, що страждають від війни. Мені дуже сподобалась ця ідея.

Imagine Dragons дуже активно допомагають Україні, і я побачив у цьому можливість показати людям, як ця війна впливає на життя. Під час подорожей я зустрів Сашка, який пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. Це відео частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі інших українців щодня", — сказав режисер.

Координаторка UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, що Тай Арнольд та менеджер гурту Imagine Dragons Мак Рейнольдс показали ролик на саміті UNITED24 в Києві, який відбувся 5 травня. Сьогодні він представлений усьому світу.

Нагадаємо, у 2022 році легендарний американський рок-гурт Imagine Dragons став амбасадором благодійної платформи UNITED24.

Також раніше Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом.