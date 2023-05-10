Группа Imagine Dragons выпустила клип, снятый в зоне боевых действий в Украине

14-летний мальчик Саша, ставший героем клипа на песню Crushed группы Imagine Dragons. Фото: кадр с видео

Сегодня, 10 мая, известная американская группа Imagine Dragons презентовала клип на композицию Crushed, снятый в Украине. Цель релиза этого короткометражного фильма — поддержать направление "Восстановление Украины" фандрейзинговой платформы UNITED24.

Видеоролик обнародован на официальном YouTube канале группы.

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Режиссером стал Тай Арнольд, друг UNITED24 и автор популярнейших видеоклипов группы.

Фильм Тая Арнольда рассказывает реальную историю 14-летнего мальчика по имени Саша. Его родное село Новогригоровка Николаевской области было оккупировано россиянами в течение пяти месяцев, пока его не освободили украинские военные. Саша выжил благодаря тому, что прятался в бомбоубежище. Несмотря на то, что боевые действия вблизи села прекратились, дом и школа мальчика все еще в руинах. Клип подробно изображает историю настойчивости мальчика.

Видео завершается кадром со словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".

Короткометражная лента является посвящением мужеству украинского народа и призывом к миру о помощи.

"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", — прокомментировал фронтмен группы Дэн Рейнольдс.

Тай Арнольд напомнил, что провел прошлую зиму и Украине и помогал людям, пострадавшим от войны. Он также уверен, что благодаря клипу еще больше людей в мире узнают о войне в Украине.

"Я провел прошлую зиму в Украине, доставлял продукты нуждающимся людям. Многие из них все еще находились под артиллерийскими обстрелами или были недавно освобождены от оккупации. Я постоянно общался с участниками группы на тему увиденного, и они быстро предложили снять видеоклип, который отражал бы эмоции простых украинцев, страдающих войной, мне очень понравилась эта идея.

Imagine Dragons очень активно помогают Украине, и я увидел возможность показать людям, как эта война влияет на жизнь. Во время путешествий я встретил Сашу, который пережил месяцы обстрелов. Недавно он вернулся в родное село и увидел, что оно полностью разрушено. Это видео частично показывает то, что пережил Саша и что продолжают переживать тысячи других украинцев каждый день", — сказал режиссер.

Координатор UNITED24 Ярослава Гресь рассказала, что Тай Арнольд и менеджер группы Imagine Dragons Мак Рейнольдс показали ролик на саммите UNITED24 в Киеве, который состоялся 5 мая. Сегодня он представлен всему миру.

Напомним, в 2022 году легендарная американская рок-группа Imagine Dragons стала послом благотворительной платформы UNITED24.

Также ранее Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом.