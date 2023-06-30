Гурт KAZKA прилетів до Японії для виступу з відомим музикантом: ексклюзив Новини.Live

Гурт KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

Відомий український гурт KAZKA вдруге прилетів до Японії. Цього разу на запрошення відомого японського музиканта Сугізо зіграти спільний концерт.

Новини.LIVE були присутні під час візиту гурту KAZKA до Японії.

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Артисти вже зустрілися в Токіо і обговорили репертуар концерту, який відбудеться 10 липня.

"Минула наша поїздка в Японію дала нам дуже багато емоцій, ми стали дуже близькими з нашими японськими друзями. Коли у нас був концерт, ми отримали

відеоповідомлення від Сугізо. Тоді дізналися, що він дуже крутий музикант і це велика честь для нас попрацювати разом, ми дякуємо за таку можливість. Мені подобається, що музика Сугізо дуже різноманітна. Чекатимемо також, коли Сугізо приїде в Україну і ми зробимо спільний концерт там", — сказала солістка гурту KAZKA Саша Зарицька.

KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

KAZKA в Японії. Фото: Новини.LIVE

Японський музикант Сугізо наголосив, що йому дуже подобається філософія українського гурту та душа цього проєкту.

"KAZKA несе мир, молитву, незламність українського народу. Мені дуже хочеться зробити спільний проєкт, щоб поєднати японську і українську культуру", — зазначив Сугізо.

KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

Японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

Дмитро Мазуряк, сопілкар гурту KAZKA, розповів про нову спільну композицію:

"У нашій новій спільній пісні є елемент, записаний в горах, на моїй батьківщині. Це слова дуже старої пісну: "я вас гори мої милі ніколи не лишу", тобто, що б не сталося, я ніколи не покину свій дім. Зараз, під час війни, багато українців свідомо залишаються в Україні для того, щоб допомагати, боротися і виборювати перемогу".

Організацію спільного концерту KAZKA і Сугізо взяв на себе центр допомоги українцям біженцям у Японії "Хімаварі".

KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

KAZKA в Японії. Фото: Новини.LIVE

"Як психолог, я бачу позитивний вплив концертів на стан евакуйованих українців в Японії. І якщо і Сугізо буде спільний проєкт, пісня, з українською групою, для українців це буде дуже важливий стимул триматися, чекати перемогу і вірити в неї", — сказала Маріко Укійо, засновниця центру допомоги українським біженцям в Токіо "Хімаварі".

Зазначимо, що KAZKA дуже популярна у Японії. Нещодавно у гурта заявився перший в Азії фан-клуб.

Японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

KAZKA та японський музикант Сугізо. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, гурт KAZKA презентував mood-відео на пісню "Без кохання". В ньому фронтвумен Олександра Заріцька з’явилась у весільній сукні не просто так. 30-річна зірка готується до весілля.