Группа KAZKA прилетела в Японию для выступления с известным музыкантом: эксклюзив Новини.Live

Группа KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

Известная украинская группа KAZKA во второй раз прилетела в Японию. В этот раз по приглашению известного японского музыканта Сугизо сыграть совместный концерт.

Новини.Live присутствовали во время визита группы KAZKA в Японию.

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Артисты уже встретились в Токио и обсудили репертуар концерта, который пройдет 10 июля.

"Прошлая наша поездка в Японию дала нам очень много эмоций, мы стали очень близкими с нашими японскими друзьями. Когда у нас был концерт, мы получили

видеосообщение от Сугизо. Тогда узнали, что он очень крутой музыкант и это большая честь для нас поработать вместе, мы благодарим за такую возможность. Мне нравится, что музыка Сугизо очень разнообразна. Будем ждать также, когда Сугизо приедет в Украину и мы сделаем совместный концерт там", — сказала солистка группы KAZKA Саша Зарицкая.

KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

KAZKA в Японии. Фото: Новини.Live

Японский музыкант Сугизо подчеркнул, что ему очень нравится философия украинской группы и душа этого проекта.

"KAZKA несет мир, молитву, несокрушимость украинского народа. Мне очень хочется сделать совместный проект, чтобы соединить японскую и украинскую культуру", — отметил Сугизо.

KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

Японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

Дмитрий Мазуряк, свирельщик группы KAZKA, рассказал о новой совместной композиции:

"В нашей новой совместной песне есть элемент, записанный в горах, на моей родине. Это слова очень старой песни: "я вас горы мои милые никогда не оставлю", то есть, что бы ни случилось, я никогда не покину свой дом. Сейчас, во время войны, многие украинцы сознательно остаются в Украине для того, чтобы помогать, бороться и бороться за победу".

Организацию совместного концерта KAZKA и Сугизо взял на себя центр помощи украинцам беженцам в Японии "Химавари".

KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

KAZKA в Японии. Фото: Новини.Live

"Как психолог, я вижу положительное влияние концертов на состояние эвакуированных украинцев в Японии. И если и Сугизо будет совместный проект, песня, с украинской группой, для украинцев это будет очень важный стимул держаться, ждать победу и верить в нее", — сказала Марико Укийо, основательница центра помощи украинским беженцам в Токио "Химавари".

Отметим, что KAZKA очень популярна в Японии. Недавно у группы заявился первый в Азии фан-клуб.

Японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

KAZKA и японский музыкант Сугизо. Фото: Новини.Live

Напомним, группа KAZKA представила mood-видео на песню "Без любви". В нем фронтвумен Александра Зарицкая появилась в свадебном платье не просто так. 30-летняя звезда готовится к свадьбе.