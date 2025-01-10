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Гурт "Ляпіс Трубєцкой" переклав українською відомий хіт

10 січня 2025 13:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Гурт "Ляпіс Трубєцкой" переклав хіт "Ау"
Виступ гурту "Ляпіс Трубєцкой". Фото: instagram.com/brutto_nostra
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Білоруський гурт "Ляпіс Трубєцкой" презентував україномовну версію легендарного хіта "Ау". Композиція є візитівкою артистів.

Нова версія пісня доступна на YouTube Music.

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Сергій Міхалок переклав хіт "Ау"

Якщо станеш квіткою в полі

я бджілкой пелюстки твої знайду

ховайся, не ховайся — все одно моя ти

ду-ду-ду

 

Якщо станеш рибкою в морі

Іхтіандром я на дно зійду

ховайся, не ховайся — все одно моя ти

ду-ду-ду

ау, ау, ау

я тебе все одно знайду

Що відомо про гурт "Ляпіс Трубєцкой"

У 2014 році лідер гурту Сергій Міхалок активно підтримував Євромайдан та Революцію Гідності в Україні, на тлі чого йому заборонили виступив в Росії та його рідній Білорусі. У 2015 році артист отримав українське громадянство та ВНЖ, а ще через п'ять років йому було присвоєно звання Заслуженого артиста України.

Міхалок переклав "АУ"
Лідер гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок. Фото: instagram.com/brutto_nostra

Після початку війни він відкрито засудив дії кривавого диктатора Путіна та звернувся до своїх земляків, закликавши їх не виконувати злочинних наказів президента Білорусі Олександра Лукашенко. 

Артисти організовували благодійні виступи на підтримку України закордоном, а також вони переклали українською свої російськомовні хіти "Воїни світу", "Євпаторія" та "Гаррі".

Нагадаємо, співачка Ірина Білик переклала українською свій легендарний хіт 2008 року "Нас нет". А також українською зазвучав відомий хіт із серіалу "Київ вдень і вночі".

українська мова пісні Білорусь закордонні зірки переклад

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