Группа "Ляпис Трубецкой" перевела хит "Ау"

Выступление группы "Ляпис Трубецкой". Фото: instagram.com/brutto_nostra

Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" презентовала украиноязычную версию легендарного хита "Ау". Композиция является визитной карточкой артистов.

Новая версия песня доступна на YouTube Music.

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Сергей Михалок перевел хит "Ау"

Якщо станеш квіткою в полі

я бджілкой пелюстки твої знайду

ховайся, не ховайся — все одно моя ти

ду-ду-ду

Якщо станеш рибкою в морі

Іхтіандром я на дно зійду

ховайся, не ховайся — все одно моя ти

ду-ду-ду

ау, ау, ау

я тебе все одно знайду

Что известно о группе "Ляпис Трубецкой"

В 2014 году лидер группы Сергей Михалок активно поддерживал Евромайдан и Революцию Достоинства в Украине, на фоне чего ему запретили выступил в России и его родной Беларуси. В 2015 году артист получил украинское гражданство и ВНЖ, а еще через пять лет ему было присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

Лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок. Фото: instagram.com/brutto_nostra

После начала войны он открыто осудил действия кровавого диктатора Путина и обратился к своим землякам, призвав их не выполнять преступные приказы президента Беларуси Александра Лукашенко.

Артисты организовывали благотворительные выступления в поддержку Украины заграницей, а также они перевели на украинский язык свои русскоязычные хиты "Воины света", "Евпатория" и "Гарри".

Напомним, певица Ирина Билык перевела на украинский свой легендарный хит 2008 года "Нас нет". А также на украинском зазвучал известный хит из сериала "Киев днем и ночью"