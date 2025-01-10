Группа "Ляпис Трубецкой" перевела хит "Ау"

Группа "Ляпис Трубецкой" перевела на украинский известный хит
Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" презентовала украиноязычную версию легендарного хита "Ау". Композиция является визитной карточкой артистов.
Новая версия песня доступна на YouTube Music.
Сергей Михалок перевел хит "Ау"
Якщо станеш квіткою в полі
я бджілкой пелюстки твої знайду
ховайся, не ховайся — все одно моя ти
ду-ду-ду
Якщо станеш рибкою в морі
Іхтіандром я на дно зійду
ховайся, не ховайся — все одно моя ти
ду-ду-ду
ау, ау, ау
я тебе все одно знайду
Что известно о группе "Ляпис Трубецкой"
В 2014 году лидер группы Сергей Михалок активно поддерживал Евромайдан и Революцию Достоинства в Украине, на фоне чего ему запретили выступил в России и его родной Беларуси. В 2015 году артист получил украинское гражданство и ВНЖ, а еще через пять лет ему было присвоено звание Заслуженного артиста Украины.
После начала войны он открыто осудил действия кровавого диктатора Путина и обратился к своим землякам, призвав их не выполнять преступные приказы президента Беларуси Александра Лукашенко.
Артисты организовывали благотворительные выступления в поддержку Украины заграницей, а также они перевели на украинский язык свои русскоязычные хиты "Воины света", "Евпатория" и "Гарри".
Напомним, певица Ирина Билык перевела на украинский свой легендарный хит 2008 года "Нас нет". А также на украинском зазвучал известный хит из сериала "Киев днем и ночью"
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