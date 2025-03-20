Мертвый петух и Юрий Издрик представили песню Страх - видео

Группа "Мертвий півень" довела до мурашек песней на стихи Издрика
Украинская группа "Мертвий півень" и поэт Юрий Издрик порадовали поклонников совместной работой. Впервые за годы многолетней дружбы музыканты и автор создали собственную песню.
Новую композицию и клип к ней артисты представили на YouTube.
"Мертвий півень" и Юрий Издрик запремьерили песню "Страх"
В коллаборации группа положила музыку на стихи поэта Genius loci, так образовалась проникновенная музыкальная композиция "Страх". Более того, Издрик также спел вместе с коллективом.
"Песня "Страх" возникла в период гастролей "Мертвого півня" как рефлексия на концертные приключения группы. Это портрет странствующих музыкантов на все времена в видении лучшего украинского поэта современности. Страх, в этом случае — это основной катализатор и мотивация для них. В видео смысловая нагрузка еще более расширена — мы видим зловещие фобии и символы, картину непростого бытия музыкантов", — рассказывают о премьере артисты.
Поклонники в восторге от премьеры и ожидают дальнейшего сотрудничества "Мертвого півня" с Издриком. Как сообщили артисты, у фанов еще будет возможность услышать их вместе снова. Новые песни на стихи Издрика, в том числе совместно с поэтом, "Мертвий півень" планирует издать полноформатным альбомом.
Ранее мы писали, что Макс Барских презентовал первый сингл с нового альбома и подчеркнул важность ментального здоровья. Также стало известно, что СБУ сообщила о подозрении известному пропагандисту.
Читайте Новини.LIVE!