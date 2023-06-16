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Гурт ONUKA презентував яскравий кліп на пісню-оду воїнам та волонтерам

16 червня 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт ONUKA презентував яскравий кліп на пісню-оду воїнам та волонтерам
Гурт ONUKA. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Нову композицію та кліп на неї презентував гурт ONUKA.

Відео доступне на YouTube каналі музикантів.

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Подробиці

Пісня PEREMOHA — перший трек і кліп з четвертого альбому гурту під назвою ROOM. За словами музикантів, ця пісня — їхня ода українським воїнам та героїчним волонтерам, їхньому духу, силі та міці. Наразі вони знаходяться серед нас і є нашими справжніми героями сьогодення.

"Цей трек для мене — відображення і демонстрація креативності та сучасності українців, які щодня чинять спротив ворогу. Бо "перемога" — це коли ти робиш більше, ніж можеш. Навіть тоді, коли "перевага" не на твоєму боці. А значить, ти маєш бути винахідливішим та рішучішим", — прокоментувала прем’єру фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко.

Саме задля перемоги гурт об’єднався з волонтеркою Татою Кеплер та її благодійним проєктом "Птахи" задля спільної мети — збору 1,5 млн грн на медичне обладнання для військових медиків. Усі кошти, отримані на стрімінгових платформах від прослуховувань та переглядів, будуть направлені волонтерам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Володимир Дантес презентував динамічний кліп на нову пісню "Чуєш".

Також ми розповідали, що гурт "Океан Ельзи" присвятив саперам нову версію хіта "Я їду додому" та кліп на неї.

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