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"Океан Ельзи" присвятив саперам нову версію хіта "Я їду додому" та кліп на неї

15 червня 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Океан Ельзи" присвятив саперам нову версію хіта "Я їду додому" та кліп на неї
Учасники гурту "Океан Ельзи". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рок-гурт "Океан Ельзи" доєднався до благодійної кампанії "Нам тут жити" для допомоги героям України, саперам. З цієї нагоди музиканти презентували оновлену версію хіта "Я їду додому" та кліп не неї.

Про це менеджмент гурту "Океан Ельзи" повідомив у своїх соцмережах.

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Подробиці 

Відео "Я їду додому" розповідає історію української саперки, в якої вороги намагалися відібрати найдорожче. Вона вирушає на війну та проходить надважкий шлях повернення додому разом з українцями. 

"За останні роки багато звичних для нас слів набули нових значень. Так і наша пісня, написана понад 15 років тому, сьогодні звучить зовсім інакше: з болем, але й з вірою у краще. Від початку повномасштабної війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах, де на власні очі бачив масштаб нашої біди. А разом із тим бачив і чув, як сильно люди хочуть повернутися додому. Завдяки кампанії "Нам тут жити" кожен із нас може допомогти очистити українські території від мін, щоб якомога більше українців змогли нарешті промовити : "Я їду додому", — прокоментував прем’єру фронтмен "Океану Ельзи", Святослав Вакарчук.

Мета кампанії "Нам тут жити" — зібрати 175 млн гривень на забезпечення транспортом і необхідним для розмінування обладнанням 146 інженерно-саперних груп у складі сил підтримки ЗСУ. Кожен може долучитися до ініціативи, зробивши внесок.

Учасники гурту "Океан Ельзи" також долучились до збору і переказали від себе 500 тисяч гривень на розмінування українських територій. Кошти з монетизації відео на всіх музичних платформах теж будуть долучені до збору.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Святослав Вакарчук презентував пісню, яку написав, коли сумував за своєю родиною. Також ми розповідали, що Вакарчук та Сергій Притула прокоментували загибель Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

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