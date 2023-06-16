Группа ONUKA представила яркий клип на песню-оду воинам и волонтерам

Группа ONUKA. Фото: Google

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новую композицию и клип на нее представила группа ONUKA.

Видео доступно на YouTube канале музыкантов.

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Песня PEREMOHA — первый трек и клип из четвертого альбома группы под названием ROOM. По словам музыкантов, эта песня — их ода украинским воинам и героическим волонтерам, их духу, силе и мощи. Сейчас они находятся среди нас и являются нашими настоящими героями нашего времени.

"Этот трек для меня — отражение и демонстрация креативности и современности украинцев, которые ежедневно сопротивляются врагу. Потому что "победа" — это когда ты делаешь больше, чем можешь. Даже тогда, когда "превосходство" не на твоей стороне. А значит, ты должен быть более изобретательным и решительным", — прокомментировала премьеру фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

Именно ради победы группа объединилась с волонтером Татой Кеплер и ее благотворительным проектом "Птахи" для общей цели — сбора 1,5 млн грн на медицинское оборудование для военных медиков. Все средства, вырученные на стриминговых платформах от прослушиваний и просмотров, будут направлены волонтерам.

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