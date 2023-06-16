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Группа ONUKA представила яркий клип на песню-оду воинам и волонтерам

16 июня 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа ONUKA представила яркий клип на песню-оду воинам и волонтерам
Группа ONUKA. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новую композицию и клип на нее представила группа ONUKA.

Видео доступно на YouTube канале музыкантов.

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Подробности

Песня PEREMOHA — первый трек и клип из четвертого альбома группы под названием ROOM. По словам музыкантов, эта песня — их ода украинским воинам и героическим волонтерам, их духу, силе и мощи. Сейчас они находятся среди нас и являются нашими настоящими героями нашего времени.

"Этот трек для меня отражение и демонстрация креативности и современности украинцев, которые ежедневно сопротивляются врагу. Потому что "победа" это когда ты делаешь больше, чем можешь. Даже тогда, когда "превосходство" не на твоей стороне. А значит, ты должен быть более изобретательным и решительным", — прокомментировала премьеру фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

Именно ради победы группа объединилась с волонтером Татой Кеплер и ее благотворительным проектом "Птахи" для общей цели — сбора 1,5 млн грн на медицинское оборудование для военных медиков. Все средства, вырученные на стриминговых платформах от прослушиваний и просмотров, будут направлены волонтерам.

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Владимир Дантес представил динамический клип на новую песню "Чуєш".

Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.

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