Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Группа Quest Pistols

В конце прошлого года группа Quest Pistols объявила о своем возвращении на сцену в том же составе, в котором стала популярной в нулевых. Музыканты выпустили украиноязычную версию хита "Ты так красива". А теперь порадовали поклонников премьерой новой песни, которую перевели с русского.

Премьера Quest Pistols сопровождалась презентацией 3D видео на своем YouTube канале.

Подробности

Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк решили не делать большую паузу между премьерами песен. Новая работа — "Я твій наркотик". Украиноязычную версию хита, как и "Ти неймовірна", написал соучредитель и музыкальный продюсер группы Александр Чемеров.

Римейк песни "Я твой наркотик" именно по-украински впервые прозвучал в грузинском городе Батуми, во время благотворительного тура, в котором сейчас находится группа. После одобрительных отзывов почти сразу артисты сделали студийную запись украинской версии и видеоряд на нее.

"Мы переводим все наши топ хиты на украинский. "Я твой наркотик", "Революция", "С неба до земли" — звучат ярко! Мы всегда тайно ушивали высокие смыслы в наши попденс-панк песни. Хотя мало кто верил, но в то время 10 лет назад мы реально были на полном ЗОЖе (хотя термина такого еще не было), интересовались ведической культурой и пропагандировали осмысленный образ жизни, через свои песни несли стиль, секс и смыслы. Потому и привлекали внимание девушек на всех уровнях. "Я Твой Наркотик" не исключение", — прокомментировал премьеру Антон Савлепов.

Видеоряд к песне создан в мультяшном стиле с помощью 3D графики. В анимационном клипе полностью до мелочей музыканты повторили версию популярного клипа "Я твой наркотик", который поклонники увидели 13 лет назад.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик показал, как перезаписывает русскоязычные хиты на украинском. Также мы рассказывали, что группа TVORCHI представила финальную версию песни для "Евровидения-2023".