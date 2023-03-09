TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"
Вже через два місяці український гурт TVORCHI роздаватиме інтерв’ю в англійському Ліверпулі на конкурсі "Євробачення-2023". А 13 травня виступить у грандфіналі зі своєю піснею Heart Of Steel. Перед конкурсом вони трохи змінили композицію.
Фінальна версія опублікована на YouTube каналі "Євробачення".
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Деталі
В оновленій версії пісні TVORCHI додали текст українською: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій". Також дещо змінилося аранжування останнього програшу.
За словами музикантів, Heart of Steel — пісня про нескорених, незламних людей, які попри всі труднощі рухаються вперед. Саме такі переживання за задумом артистів передає драматичний фінал.
"Вона про кожного, хто попри всю безвихідь носить у грудях сталеве серце і не здається. А сьогодні це всі ми. У нашій пісні є рядки: "Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає". Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди", — розповіли TVORCHI.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Також ми писали, в якому у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.