Німецькому дизайнеру погрожують судом через фото на підтримку України

Німецький дизайнер Франк-Петер Вільде

Німецький дизайнер Франк-Петер Вільде став популярним у соцмережах завдяки креативним кольоровим селфі у ліфті. Так він підтримує Україні у війні, яку розв’язав кривавий режим кремля. Втім, подібна ініціатива сподобалась не всім його землякам.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Подробиці

Нещодавно дизайнер отримав листа, в якому йдеться, що на нього поскаржилися деякі з сусідів і тепер адміністрація будинку забороняє йому робити фотографії в ліфті. Житель Берліна звернувся до адвокатів, бо переконаний, що законних підстав для заборони немає, а роботі ліфта він ніколи не перешкоджав.

"Звісно, це не мій ліфт, але я користуюся ним, як і інші, і в ліфті є дзеркало, і я фотографую себе у дзеркалі, як і мільйони інших людей на світі. Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там взагалі не була налаштована на розмову. Мені сказали, знати нічого не знаю, я вам забороняю... Я справді хотів залагодити все спокійно, але, почувши таке, сказав — добре, гарного дня, і пішов", — розповів Франк-Петер.

На Instagram сторінці, на яку підписані 125 тисяч користувачів соцмережі, Вільде опублікував понад сто селфі в одязі відтінків українського прапора. Під кожним постом в коментарях безліч слів підтримки та подяки від українців.

Франку-Петеру Вільде 59 років. Він допомагав як волонтер біженцям на вокзалі у Берліні, а також долучився до створення фільму про українців, які втекли від війни. Сам він востаннє був в Україні понад десять років тому, але наголошує, що завжди боровся за свободу, тож лишатися осторонь не може.

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