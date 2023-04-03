Группа Scorpions сыграет концерт на Майдане Незалежности: когда именно

Группа Scorpions

Уже в эту субботу, 8 апреля, легендарная немецкая группа Scorpions отправляется в мировое турне. Рокеры начнут его с Латинской Америки, а уже в мае концерты пройдут и в европейских городах. Стало известно, когда Scorpions выступят в Украине.

Об этом сообщает издание Berliner Kurier.

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Сразу после начала полномасштабной войны немецкие рокеры отменили все выступления в россии и стали активно поддерживать Украину. Scorpions даже изменили текст песни Wind Of Change ("Ветер перемен")

"После начала этой неоправданной войны мы спросили себя, можем ли мы все еще играть эту песню. Теперь она демонстрирует нашу солидарность с Украиной, а не романтизацию россии, как раньше. Вместо "Я иду по Москве в парк Горького" написано "А теперь послушайте мое сердце, оно говорит Украина", — рассказал Майне.

Также рокеры планируют организовать концерт мира на Майдане Незалежности в Киеве. Впрочем, в рамках этого тура Scorpions в Украину не приедут. Отыграть шоу группа планирует по окончании войны.

Ранее мы писали, что фронтмен группы Scorpions 74-летний Клаус Майне прокомментировал войну в Украине. Также мы рассказывали, что немецкому дизайнеру угрожают судом из-за фото в поддержку Украины.