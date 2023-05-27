Гурт "СКАЙ" відіграв свій перший концерт у Палаці спорту

Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Гурт "СКАЙ" розпочав святкування Дня Києва своїм першим великим концертом в Палаці спорту. Військовий симфонічний оркестр, зіркові дуети, потужне світлове шоу, благодійні збори на добрі справи та пропозиція руки й серця прямо на сцені — цим запамʼятається перший у 22-річній історії гурту "СКАЙ" виступ на концертному майданчику такого рівня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

Читайте також:

Тригодинне музичне шоу, що пройшло під слоганом "Допомагаємо — перемагаємо!" отримало назву "Подаруй світло" та складалось з трьох частин. Програму відкрив відомий український DJ Smile.

Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

У першому відділенні концерту "СКАЙ" разом з Ансамблем Збройних Сил України зіграв найзнаковіші пісні гурту — хіти, що вже стали народними: "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй Світло", "Легковажна", "Струна", а також нові треки "Напролом" та "Не відступати і Не здаватись".

Програму продовжили зіркові дуети. В акустичному відділенні восьмитисячний Палац спорту фанатів від дуетного виконання пісень "Не Йди" зі Златою Огнєвіч, яка зі сцени анонсувала великий сольний концерт у Жовтневому палаці 5 грудня, "Іграшкова зброя” з Арсеном Мірзояном та пісні, яка стала справжнім хітом українського TikTok "Іду на Січ", що була заспівана в дуеті з SANNA та зібрала понад 2,6 мільйона переглядів. А з вокальною формацією "Піккардійська Терція" гурт "СКАЙ" виконав пісню "Знак Оклику".

Арсен Мірзоян та Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Злата Огнєвіч та Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Закрив перший великий концерт "СКАЙ" в Палаці спорту рок-блок з улюбленими хітами, серед яких Go Go, "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" та рок-версією "Подаруй Світло", яка й дала назву всьому шоу.

Центральною благодійною метою заходу стали збори для проєкту фонду "Повернись живим" та Національної програми "Врятуй кінцівку".

30 гривень з кожного проданого квитка будуть направлені на реабілітацію ветеранів через спорт і забезпечення національної збірної України в Invictus Games — "Іграх нескорених" у Дюссельдорфі цієї осені.

Концерт гурту "СКАЙ". Фото: Менеджмент артиста

Українські захисники та захисниці, які отримали поранення та травми під час бойових дій представлять нашу країну та військо на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту для ветеранів. Сума зборів буде оприлюднена на сторінках гурту "СКАЙ" в соцмережах після здійснення грошового переказу. Мета збору — 10 000 000 грн.

Крім того, на концерті був здійснений збір на операції військовим для Національної програми "Врятуй кінцівку", місія якої — зменшення інвалідизації українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни. У квітні цього року фронтмен гурту Олег Собчук став амбасадором програми "Врятуй кінцівку". Кошти у розмірі майже 800 000 гривень, отримані в благодійному турі "Напролом", що відбувся у 23-х містах України, також будуть направлені на проведення операцій для поранених військових. Автор програми Сергій Сошинський отримав від Олега Собчука сертифікат, що засвідчує передачу коштів.

Концерт гурту "СКАЙ". Фото: Менеджмент артиста

Найромантичнішим моментом концерту стала пропозиція руки й серця від одного з шанувальників "СКАЙ", який прямо зі сцени освідчився своїй коханій та подарував величезний букет троянд й заручальну каблучку. Вона сказала: "Так!".

Раніше "СКАЙ" вирушив у всеукраїнський тур на підтримку нового альбому "Напролом". Під час фанзустрічі Олег Собчук, фронтмен "СКАЙ" отримав неочікувану пропозицію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Собчук назвав втечу українських чоловіків з країни підлістю.