Группа СКАЙ отыграла свой первый концерт во Дворце спорта
Группа СКАЙ начала празднование Дня Киева своим первым большим концертом во Дворце спорта. Военный симфонический оркестр, звездные дуэты, мощное световое шоу, благотворительный сбор на добрые дела и предложение руки и сердца прямо на сцене — таким запомнится первое в 22-летней истории группы СКАЙ выступление на концертной площадке такого уровня.
Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент группы.
Трехчасовое музыкальное шоу, прошедшее под слоганом "Помогаем — побеждаем!" получило название "Подари свет" и состояло из трех частей. Программу открыл известный украинский DJ Smile.
В первом отделении концерта СКАЙ вместе с Ансамблем Вооруженных Сил Украины сыграл самые знаменитые песни группы — уже ставшие народными хиты: "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй Світло", "Легковажна", "Струна", а также новые треки "Напролом" та "Не відступати і Не здаватись".
Программу продолжили звездные дуэты. В акустическом отделении восьмитысячный Дворец спорта фанатов от дуэтного исполнения песен "Не Йди" со Златой Огневич, которая со сцены анонсировала большой сольный концерт в Октябрьском дворце 5 декабря, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песни, которая стала настоящим хитом украинского Tik Tok "Іду на Січ"”, которая была спета в дуэте из SANNA и собрала более 2,6 миллиона просмотров. А с вокальной формацией "Пиккардийская Терция" СКАЙ исполнил песню "Знак Оклика".
Закрыл первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.
Центральной благотворительной целью мероприятия стало собрание для проекта фонда "Повернись живым" и Национальной программы "Врятуй кінцівку".
30 гривен с каждого проданного билета будут направлены на реабилитацию ветеранов через спорт и обеспечение национальной сборной Украины в Invictus Games - "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе этой осенью.
Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и травмы во время боевых действий, представят нашу страну и войско на международных соревнованиях по адаптивным видам спорта для ветеранов. Сумма сборов будет обнародована на страницах группы СКАЙ в соцсетях после денежного перевода. Цель сбора — 10 000 000 грн.
Кроме того, на концерте был осуществлен сбор на операции военным для Национальной программы "Врятуй кінцівку", миссия которой — уменьшение инвалидизации украинцев, что связано с травмами конечностей, полученных в результате войны. В апреле этого года фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Врятуй кінцівку". Средства в размере почти 800 000 гривен, полученные в благотворительном туре Напролом, который состоялся в 23-х городах Украины, также будут направлены на проведение операций для раненых военных. Автор программы Сергей Сошинский получил от Олега Собчука сертификат, удостоверяющий передачу средств.
Самым романтичным моментом концерта стало предложение руки и сердца от одного из поклонников СКАЙ, прямо со сцены признавшегося своей любимой и подаривший огромный букет роз и обручальное кольцо. Она сказала "Да!".
Ранее СКАЙ отправился во всеукраинский тур в поддержку нового альбома "Напролом". Во время фанвстречи Олег Собчук, фронтмен СКАЙ получил неожиданное предложение.
Напомним, ранее мы писали, что Олег Собчук назвал бегство украинских мужчин из страны подлостью.