Группа СКАЙ отыграла свой первый концерт во Дворце спорта

Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Группа СКАЙ начала празднование Дня Киева своим первым большим концертом во Дворце спорта. Военный симфонический оркестр, звездные дуэты, мощное световое шоу, благотворительный сбор на добрые дела и предложение руки и сердца прямо на сцене — таким запомнится первое в 22-летней истории группы СКАЙ выступление на концертной площадке такого уровня.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Трехчасовое музыкальное шоу, прошедшее под слоганом "Помогаем — побеждаем!" получило название "Подари свет" и состояло из трех частей. Программу открыл известный украинский DJ Smile.

Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

В первом отделении концерта СКАЙ вместе с Ансамблем Вооруженных Сил Украины сыграл самые знаменитые песни группы — уже ставшие народными хиты: "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй Світло", "Легковажна", "Струна", а также новые треки "Напролом" та "Не відступати і Не здаватись".

Программу продолжили звездные дуэты. В акустическом отделении восьмитысячный Дворец спорта фанатов от дуэтного исполнения песен "Не Йди" со Златой Огневич, которая со сцены анонсировала большой сольный концерт в Октябрьском дворце 5 декабря, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песни, которая стала настоящим хитом украинского Tik Tok "Іду на Січ"”, которая была спета в дуэте из SANNA и собрала более 2,6 миллиона просмотров. А с вокальной формацией "Пиккардийская Терция" СКАЙ исполнил песню "Знак Оклика".

Арсен Мирзоян и Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Злата Огневич и Олег Собчук. Фото: Менеджмент артиста

Закрыл первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.

Центральной благотворительной целью мероприятия стало собрание для проекта фонда "Повернись живым" и Национальной программы "Врятуй кінцівку".

30 гривен с каждого проданного билета будут направлены на реабилитацию ветеранов через спорт и обеспечение национальной сборной Украины в Invictus Games - "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе этой осенью.

Концерт группы СКАЙ. Фото: Менеджмент артиста

Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и травмы во время боевых действий, представят нашу страну и войско на международных соревнованиях по адаптивным видам спорта для ветеранов. Сумма сборов будет обнародована на страницах группы СКАЙ в соцсетях после денежного перевода. Цель сбора — 10 000 000 грн.

Кроме того, на концерте был осуществлен сбор на операции военным для Национальной программы "Врятуй кінцівку", миссия которой — уменьшение инвалидизации украинцев, что связано с травмами конечностей, полученных в результате войны. В апреле этого года фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Врятуй кінцівку". Средства в размере почти 800 000 гривен, полученные в благотворительном туре Напролом, который состоялся в 23-х городах Украины, также будут направлены на проведение операций для раненых военных. Автор программы Сергей Сошинский получил от Олега Собчука сертификат, удостоверяющий передачу средств.

Концерт группы СКАЙ. Фото: Менеджмент артиста

Самым романтичным моментом концерта стало предложение руки и сердца от одного из поклонников СКАЙ, прямо со сцены признавшегося своей любимой и подаривший огромный букет роз и обручальное кольцо. Она сказала "Да!".

Ранее СКАЙ отправился во всеукраинский тур в поддержку нового альбома "Напролом". Во время фанвстречи Олег Собчук, фронтмен СКАЙ получил неожиданное предложение.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Собчук назвал бегство украинских мужчин из страны подлостью.