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"Напролом": гурт "СКАЙ" презентував потужний кліп з захисниками України на лінії фронту

14 квітня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Напролом": гурт "СКАЙ" презентував потужний кліп з захисниками України на лінії фронту
Фронтмен гурту "СКАЙ", музикант Олег Собчук. Фото: УНІАН
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця - улюблений день прем’єр серед музикантів. Гурт "СКАЙ" презентував патріотичний кліп на одну з пісень, які потрапили у новий альбом. 

Відео, в якому з’явились захисники України, опублікований на YouTube-каналі гурту. 

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"Напролом" — трек з сьомого альбому, який нещодавно був презентований слухачам. І саме на підтримку нової платівки, гурт "СКАЙ" вирушив у черговий благодійний тур Україною, в якому заплановано 35 концертів. 

 Пісня та відеоробота покликані підіймати бойовий дух, мотивувати й надавати сил, вселяючи віру в нашу перемогу.   Режисером та оператором кліпу виступив Сергій Малий, монтаж — Олександр Кулак.

"Воюючи з неадекватним і підступним рашистським ворогом, в нас лише один шлях — напролом! Ми на своїй землі та нам чужого не треба! Ми мусимо знищити ворога, йдучи напролом до повної нашої перемоги! Це єдиний шлях! В нас немає іншого вибору. Допомагати й перемагати! Це те, чим зараз має займатись кожен українець. Слава незламному українському народу! Слава українським воїнам! Слава Україні!", — прокоментував прем’єру фронтмен "СКАЙ" Олег Собчук. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що український виконавець YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах. Також ми розповідали, що в день другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 11 травня, у супроводі філармонічного оркестру ВВС співачка Джамала представить свій новий альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях.

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