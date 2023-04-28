Гурт TVORCHI та інші відомі музиканти провели благодійний концерт. Фоторепортаж

Учасники гурту TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 квітня, учасники українського гурту TVORCHI спільно з іншими відомими виконавцями влаштували благодійний концерт, на якому збирали кошти на медичне обладнання для передчасно народжених дітей.

Новини.LIVE показує, як це було.

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"У нашій пісні "Heart of Steel" є слова: "Світ палає, а ти дій". У найважчі часи ми повинні бути єдині, ми мусимо допомагати тим, хто цього потребує. Як-от маленьким українцям, які народилися під час війни. Ми маємо за честь представляти проєкт "Небайдужі рятують серця дітей", розповідати про нього під час музичного конкурсу "Євробачення" та залучати підтримку з усього світу", — коментує дует TVORCHI.



Люди, які прийшли на благодійний концерт. Фото: Новини.LIVE

Учасники гурту TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Люди на благодійному концерті. Фото: Новини.LIVE

Глядачі, які зібралися на благодійний концерт. Фото: Новини.LIVE

Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Mélovin на благодійному концерті. Фото: Новини.LIVE

Джамала на благодійному концерті. Фото: Новини.LIVE

Tayanna на благодійному концерті. Фото: Новини.LIVE

Благодійний концерт. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, переможці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" гурт TVORCHI представили саундтрек до фільму "Перший код". Сингл Hidden Code в стилі електропоп про силу ІТ-військ України, які наближають нас до перемоги.