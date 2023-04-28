Гурт TVORCHI та інші відомі музиканти провели благодійний концерт. Фоторепортаж
Сьогодні, 28 квітня, учасники українського гурту TVORCHI спільно з іншими відомими виконавцями влаштували благодійний концерт, на якому збирали кошти на медичне обладнання для передчасно народжених дітей.
Новини.LIVE показує, як це було.
Збір на такі інкубатори оголосили український дует TVORCHI, глобальна компанія платіжних технологій Visa та фандрейзингова платформа UNITED24.
"У нашій пісні "Heart of Steel" є слова: "Світ палає, а ти дій". У найважчі часи ми повинні бути єдині, ми мусимо допомагати тим, хто цього потребує. Як-от маленьким українцям, які народилися під час війни. Ми маємо за честь представляти проєкт "Небайдужі рятують серця дітей", розповідати про нього під час музичного конкурсу "Євробачення" та залучати підтримку з усього світу", — коментує дует TVORCHI.
Нагадаємо, переможці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" гурт TVORCHI представили саундтрек до фільму "Перший код". Сингл Hidden Code в стилі електропоп про силу ІТ-військ України, які наближають нас до перемоги.