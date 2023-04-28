Группа TVORCHI и другие украинские музыканты провели благотворительный концерт. Фоторепортаж
Сегодня, 28 апреля, участники украинской группы TVORCHI совместно с другими известными исполнителями устроили благотворительный концерт, на котором собирали средства на медицинское оборудование для преждевременно родившихся детей.
Новини.LIVE показывает, как это было.
Сбор на такие инкубаторы объявили украинский дуэт TVORCHI, глобальная компания платежных технологий Visa и фандрейзинговая платформа UNITED24.
"В нашей песне "Heart of Steel" есть слова: "Мир пылает, а ты действуй". В самые тяжелые времена мы должны быть едины, мы должны помогать тем, кто в этом нуждается. Как-то маленьким украинцам, родившимся во время войны. Мы имеем честь представлять проект "Неравнодушные спасают сердца детей", рассказывать о нем во время музыкального конкурса "Евровидение" и привлекать поддержку со всего мира", — комментирует дуэт TVORCHI.
Напомним, победители Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили саундтрек к фильму "Первый код". Сингл Hidden Code в стиле электропоп о силе ИТ-войск Украины, приближающих нас к победе.