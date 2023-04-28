Группа TVORCHI и другие украинские музыканты провели благотворительный концерт. Фоторепортаж

Участники группы TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 апреля, участники украинской группы TVORCHI совместно с другими известными исполнителями устроили благотворительный концерт, на котором собирали средства на медицинское оборудование для преждевременно родившихся детей.

Новини.LIVE показывает, как это было.

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"В нашей песне "Heart of Steel" есть слова: "Мир пылает, а ты действуй". В самые тяжелые времена мы должны быть едины, мы должны помогать тем, кто в этом нуждается. Как-то маленьким украинцам, родившимся во время войны. Мы имеем честь представлять проект "Неравнодушные спасают сердца детей", рассказывать о нем во время музыкального конкурса "Евровидение" и привлекать поддержку со всего мира", — комментирует дуэт TVORCHI.

Люди, пришедшие на благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE

Участники группы TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Люди на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE

Зрители, собравшиеся на благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE

Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Меловин на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE

Джамала на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE

Tayanna на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE

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