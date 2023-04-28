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Группа TVORCHI и другие украинские музыканты провели благотворительный концерт. Фоторепортаж

28 апреля 2023 22:29
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Группа TVORCHI и другие украинские музыканты провели благотворительный концерт. Фоторепортаж
Участники группы TVORCHI. Фото: Новини.LIVE
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Сегодня, 28 апреля, участники украинской группы TVORCHI совместно с другими известными исполнителями устроили благотворительный концерт, на котором собирали средства на медицинское оборудование для преждевременно родившихся детей.

Новини.LIVE показывает, как это было.

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"В нашей песне "Heart of Steel" есть слова: "Мир пылает, а ты действуй". В самые тяжелые времена мы должны быть едины, мы должны помогать тем, кто в этом нуждается. Как-то маленьким украинцам, родившимся во время войны. Мы имеем честь представлять проект "Неравнодушные спасают сердца детей", рассказывать о нем во время музыкального конкурса "Евровидение" и привлекать поддержку со всего мира", — комментирует дуэт TVORCHI.

Люди, пришедшие на благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE
Участники группы TVORCHI. Фото: Новини.LIVE
Люди на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE
Зрители, собравшиеся на благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE
Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE
Меловин на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE
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Джамала на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE
Tayanna на благотворительном концерте. Фото: Новини.LIVE
Благотворительный концерт. Фото: Новини.LIVE

Напомним, победители Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили саундтрек к фильму "Первый код". Сингл Hidden Code в стиле электропоп о силе ИТ-войск Украины, приближающих нас к победе.

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