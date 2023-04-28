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Учасники "Євробачення-2023" TVORCHI розповіли про цілі поїздки на пісенний конкурс

28 квітня 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Учасники "Євробачення-2023" TVORCHI розповіли про цілі поїздки на пісенний конкурс
Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Учасники гурту TVORCHI, які представлятимуть Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" розповіли, з якими цілями їдуть виступати. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні також зізналися, що їм не зовсім вистачає часу для підготовки в конкурсі.

Про це учасники гурту TVORCHI розповіли на пресконференції, яку відвідав журналіст Новини.LIVE.

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Цілі гурту TVORCHI на "Євробаченні-2023"

Журналісти запитали в співаків, з якою метою вони їдуть у Ліверпуль. 

"Для нас, як представників України, важливо донести світу, що ми не хочемо, аби нас жаліли. Ми хочемо, щоб всі дивилися на Україну та українців, як ми об'єдналися та які сильні стали. Щоб вони ставали такі ж самі, як ми. Щоб всі єдналися навколо України і допомагали нам в боротьбі проти зла, яке прийшло на нашу землю. Щоб швидше мир прийшов до нас. Стосовно перемоги на конкурсі, звісно, якщо ми дуже гарно виступимо і нам дадуть перемогу, ми будемо дуже раді", — сказав Гуцуляк.

Tvorchi
Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE
Tvorchi
Учасник гурту TVORCHI Джеффрі Кенні. Фото: Новини.LIVE
Tvorchi
Учасник гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк. Фото: Новини.LIVE

Кенні зазначив, що найважливіше — це перемогти у війні проти російської агресії.

Учасники гурту розповіли, що їм не дуже вистачає часу для підготовки виступу на "Євробаченні-2023". Гуцуляк наголосив, що TVORCHI роблять все, аби підготуватися як можна краще. 

Tvorchi
Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

"Для нас конкурс "Євробачення" — це місце єднання людей, місце, де зустрічаються люди з різних країн, в яких є різна культура, життя та традиції. Це чудове місце, щоб показати наше єднання", — Гуцуляк.

Tvorchi
Гурт TVORCHI на пресконференції. Фото: Новини.LIVE
Tvorchi
Гурт TVORCHI на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, переможці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" гурт TVORCHI представили саундтрек до фільму "Перший код". Сингл Hidden Code в стилі електропоп про силу ІТ-військ України, які наближають нас до перемоги. 

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