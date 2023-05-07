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Гурт TVORCHI з'явився на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2023"

7 травня 2023 19:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт TVORCHI з'явився на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2023"
Український гурт TVORCHI в Ліверпулі. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі у прямому етері пройшла урочиста церемонія відкриття конкурсу "Євробачення-2023". 37 делегацій країн-учасниць відвідали Turquoise Carpet (так звану бірюзову доріжку) біля будівлі святого Георгія. Церемонію відвідав й гурт TVORCHI, який представляє Україну.

Новини.LIVE розкаже детальніше про їхню появу на Turquoise Carpet.

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TVORCHI на "Євробаченні"

Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк з'явились на 200-метровій доріжці в унікальному одязі. На ньому зображені імена українських дітей, яких під час повномасштабної війни вдалося врятувати завдяки інкубаторам інтенсивної терапії.

Імена українських дітей на одязі учасників гурту TVORCHI на церемонії відкриття конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest
Імена українських дітей на одязі учасників гурту TVORCHI на церемонії відкриття конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Напередодні TVORCHI та фандрейзингова платформа UNITED24 відкрили збір десяти мільйонів гривень на придбання десяти інкубаторів інтенсивної терапії для тисяч передчасно народжених дітей.

В інтерв'ю ведучим прямої трансляції, Тімуру Мірошниченку та Сем Квек представники від України розповіли про свої амбіції на "Євробаченні-2023".

"Для нас виграти в конкурсі — не пріоритет. Головне, аби Україна виграла у війні. Авжеж, важливо виступити гарно та представити свою країну. І ми покажемо щось нове, електрону музику від України. І це круто, показати, які українці різні", — поділились у прямому етері учасники гурту TVORCHI. 

Гурт TVORCHI на церемонії відкриття конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest
Гурт TVORCHI на церемонії відкриття конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Нагадаємо, раніше ми писали, що TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, які артисти, окрім українського гурту TVORCHI, автоматично пройшли у фінал "Євробачення-2023".

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