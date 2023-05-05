TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023"

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Напередодні представники України на "Євробаченні-2023" гурт TVORCHI прибули до англійського Ліверпулю. Зіркові хлопці вже провели першу репетицію на головній сцені 67-го Пісенного конкурсу.

Про це повідомляє співорганізатор "Євробачення-2023" медіакомпанія "Суспільне Мовлення".

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Нові образи та шоу

На сцені "Євробачення-2023" TVORCHI вперше зʼявилися в нових образах. Учасники гурту виступатимуть у чорних костюмах з металевими елементами. Дзеркальні фрагменти відбивають промені світлових приладів, проте головну увагу привертають величезні вишиті серця на грудях виконавців. Разом з учасниками гурту на сцену вийшли танцівники в металевих масках.

Представники України привезли у Ліверпуль схожі декорації, які були на Національному відборі. Освітлення сцени використано, щоб підкреслити футуристичну графіку, що супроводжує номер. В номері використано блакитне та жовте освітлення.

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Нагадаємо, раніше ми писали, що співаку KHAYAT, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України. Також ми розповідали, які артисти, окрім українського гурту TVORCHI, автоматично пройшли у фінал "Євробачення-2023".