Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023" arrow

TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023"

5 травня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023"
Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні представники України на "Євробаченні-2023" гурт TVORCHI прибули до англійського Ліверпулю. Зіркові хлопці вже провели першу репетицію на головній сцені 67-го Пісенного конкурсу.

Про це повідомляє співорганізатор "Євробачення-2023" медіакомпанія "Суспільне Мовлення".

Читайте також:

Нові образи та шоу

На сцені "Євробачення-2023" TVORCHI вперше зʼявилися в нових образах. Учасники гурту виступатимуть у чорних костюмах з металевими елементами. Дзеркальні фрагменти відбивають промені світлових приладів, проте головну увагу привертають величезні вишиті серця на грудях виконавців. Разом з учасниками гурту на сцену вийшли танцівники в металевих масках. 

Представники України привезли у Ліверпуль схожі декорації, які були на Національному відборі. Освітлення сцени використано, щоб підкреслити футуристичну графіку, що супроводжує номер. В номері використано блакитне та жовте освітлення.

Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU
Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU
Гурт TVORCHI на сцені "Євробачення-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Нагадаємо, раніше ми писали, що співаку KHAYAT, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України. Також ми розповідали, які артисти, окрім українського гурту TVORCHI, автоматично пройшли у фінал "Євробачення-2023".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB