Группа TVORCHI появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023"
В английском Ливерпуле в прямом эфире прошла торжественная церемония открытия конкурса "Евровидение-2023". 37 делегаций стран-участниц посетили Turquoise Carpet (так называемую бирюзовую дорожку) у здания святого Георгия. Церемонию посетила и группа TVORCHI, которая представляет Украину.
Новини.LIVE расскажет подробнее об их появлении на Turquoise Carpet.
TVORCHI на "Евровидении"
Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк появились на 200-метровой дорожке в уникальной одежде. На ней изображены имена украинских детей, которых во время полномасштабной войны удалось спасти благодаря инкубаторам интенсивной терапии.
В преддверии TVORCHI и фандрейзинговая платформа UNITED24 открыли сбор десяти миллионов гривен на приобретение десяти инкубаторов интенсивной терапии для тысяч преждевременно рожденных детей.
В интервью ведущим прямой трансляции, Тимуру Мирошниченко и Сэм Квек представители Украины рассказали о своих амбициях на "Евровидении-2023".
"Для нас выиграть в конкурсе — не приоритет. Главное, чтобы Украина выиграла в войне. Конечно, важно выступить хорошо и представить свою страну. И мы покажем что-то новое, электронную музыку от Украины. И это круто, показать, какие украинцы разные", — поделились в прямом эфире участники группы TVORCHI.
Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI в новых образах провели первую репетицию на конкурсе "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".