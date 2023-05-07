Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа TVORCHI появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023" arrow

Группа TVORCHI появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023"

7 мая 2023 19:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа TVORCHI появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023"
Украинская группа TVORCHI в Ливерпуле. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле в прямом эфире прошла торжественная церемония открытия конкурса "Евровидение-2023". 37 делегаций стран-участниц посетили Turquoise Carpet (так называемую бирюзовую дорожку) у здания святого Георгия. Церемонию посетила и группа TVORCHI, которая представляет Украину.

Новини.LIVE расскажет подробнее об их появлении на Turquoise Carpet.

Читайте также:

TVORCHI на "Евровидении"

Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк появились на 200-метровой дорожке в уникальной одежде. На ней изображены имена украинских детей, которых во время полномасштабной войны удалось спасти благодаря инкубаторам интенсивной терапии.

Имена украинских детей на одежде участников группы TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest
Имена украинских детей на одежде участников группы TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

В преддверии TVORCHI и фандрейзинговая платформа UNITED24 открыли сбор десяти миллионов гривен на приобретение десяти инкубаторов интенсивной терапии для тысяч преждевременно рожденных детей.

В интервью ведущим прямой трансляции, Тимуру Мирошниченко и Сэм Квек представители Украины рассказали о своих амбициях на "Евровидении-2023".

"Для нас выиграть в конкурсе — не приоритет. Главное, чтобы Украина выиграла в войне. Конечно, важно выступить хорошо и представить свою страну. И мы покажем что-то новое, электронную музыку от Украины. И это круто, показать, какие украинцы разные", — поделились в прямом эфире участники группы TVORCHI.

Группа TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest
Группа TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI в новых образах провели первую репетицию на конкурсе "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас