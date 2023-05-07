Группа TVORCHI появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023"

Украинская группа TVORCHI в Ливерпуле. Фото: коллаж Новини.LIVE

В английском Ливерпуле в прямом эфире прошла торжественная церемония открытия конкурса "Евровидение-2023". 37 делегаций стран-участниц посетили Turquoise Carpet (так называемую бирюзовую дорожку) у здания святого Георгия. Церемонию посетила и группа TVORCHI, которая представляет Украину.

Новини.LIVE расскажет подробнее об их появлении на Turquoise Carpet.

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Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк появились на 200-метровой дорожке в уникальной одежде. На ней изображены имена украинских детей, которых во время полномасштабной войны удалось спасти благодаря инкубаторам интенсивной терапии.

Имена украинских детей на одежде участников группы TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Имена украинских детей на одежде участников группы TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

В преддверии TVORCHI и фандрейзинговая платформа UNITED24 открыли сбор десяти миллионов гривен на приобретение десяти инкубаторов интенсивной терапии для тысяч преждевременно рожденных детей.

В интервью ведущим прямой трансляции, Тимуру Мирошниченко и Сэм Квек представители Украины рассказали о своих амбициях на "Евровидении-2023".

"Для нас выиграть в конкурсе — не приоритет. Главное, чтобы Украина выиграла в войне. Конечно, важно выступить хорошо и представить свою страну. И мы покажем что-то новое, электронную музыку от Украины. И это круто, показать, какие украинцы разные", — поделились в прямом эфире участники группы TVORCHI.

Группа TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Группа TVORCHI на церемонии открытия конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Напомним, ранее мы писали, что TVORCHI в новых образах провели первую репетицию на конкурсе "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".