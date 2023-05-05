Які артисти, окрім українського гурту TVORCHI, автоматично пройшли у фінал "Євробачення-2023"

Сцена пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі та представники від Німеччини на репетиції. Фото: колаж Новини.LIVE

Вже наступного вівторка, 9 травня, в англійському Ліверпулі, пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Зазвичай, шістьом країнам не потрібно проходити кваліфікацію у фінал: країнам так званої "Великої п'ятірки" та переможцям тогорічного конкурсу.

Новини.LIVE розкаже, хто разом з українським гуртом TVORCHI потрапив до фіналу "Євробачення-2023" автоматично.

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"Велика п'ятірка"

Це п'ять країн-учасниць пісенного конкурсу "Євробачення", які роблять найбільший фінансовий внесок у розвиток Європейського мовного союзу.

Це Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Члени "Великої п'ятірки" автоматично потрапляють у фінал конкурсу, незалежно від їхнього попереднього результату.

Велика Британія

Країну на конкурсі представить 25-річна співачка та авторка пісень із Лондона Мей Мюллер. 13 травня під номер 26 вона виконає композицію I Wrote A Song.

Німеччина

Від країни до англійського Ліверпуля поїде готик-індастріал-метал гурт Lord Of The Lost з Гамбурга. Колектив бере свій початок у 2009 році, він складається з п’яти осіб.

Артисти виступали на безлічі міжнародних фестивалів, а також влаштовували тури в понад 30 країнах. Конкурс "Євробачення-2023" музиканти планують підкорити з піснею Blood & Glitter

Іспанія

Blanca Paloma — не лише співачка, а й художниця декорацій та костюмів. Із загальним результатом у 169 балів її конкурсний сингл Eaea обійшов сім інших конкурентів на місцевому нацвідборі. Пісні віддали перевагу як члени журі, так і іспанці, які надсилали свої СМС.

Італія

Співак Марко Менгоні вже брав участь у "Євробаченні" 10 років тому. Тоді у шведському місті Мальме він посів сьоме місце. Цього року співак став переможцем фестивалю італійської музики в Сан-Ремо.

Марко обійшов 28 претендентів. Його оцінювало не тільки професійне журі, але й преса та глядачі. 34-річний артист представить Італію із піснею Due vite.

Франція

Канадсько-марокканська співачка La Zarra повезе триколор країни до англійського Ліверпуля на 67-й пісенний конкурс "Євробачення".

"Я дуже пишаюся тим, що маю можливість виконати свою пісню перед мільйонами глядачів у всьому світі. Я велика шанувальниця найкрасивіших французьких голосів, таких як Едіт Піаф, Барбара, Даліда, а також Селін Діон. Рада, що усі європейці дізнаються про мою пісню, яка, я сподіваюся, стане їхньою", — прокоментувала перемогу у французькому нацвідборі La Zarra.

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні "Євробачення-2023" гурт The HARDKISS презентував нову пісню Festival та кліп на неї. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023".