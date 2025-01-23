Гурт Ziferblat представив конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2025

Учасники гурту Ziferblat. Фото: менеджмент артистів

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2025 презентували свої композиції. Серед них і гурт Ziferblat, який минулого року посів друге місце на Нацвідборі і вирішив взяти реванш цього року.

Композиція доступна для прослуховування, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Пісня гурту Ziferblat для Євробачення-2025

Музиканти презентували нову роботу — конкурсний сингл Bird of Pray. Премʼєра пісні відбулася під час пресконференції та жеребкування Нацвідбору на Євробачення-2025, які пройшли в четвер, 23 січня.

За словами музикантів, Bird of Pray — емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У пісні переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили. Все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії в серцях людей.

Новий сингл Ziferblat сповнений символізму. Центральний образ — пташка, яка уособлює свободу, відродження та очікування змін. Вона стає провісницею весни й символом циклічності життя, що дарує впевненість у майбутньому. На нову пісню єврофани відреагували здебільшого позитивно.

Це такий потужний мікс українських виконавців 1960-1970-х, Queen i The Beatles. Оригінально. Так ще Україна не звучала на Євробаченні.

Вам вдалося показати автентику, без фольку, без вже звичних шаблонів. Це настільки якісна композиція, я б назвав її гурманською, її справді хочеться смакувати.

Ні разу не сумнівалася в тому, що повна пісня буде такою неймовірною. Це однозначно мій фаворит.

Нагадаємо, раніше ми писали, що букмекери зробили перші ставки на переможця Євробачення-2025. Також ми розповідали, що від Ізраїлю на Євробачення поїде дівчина, яку ледь не вбили ХАМАС.